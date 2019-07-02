Шарапова заявила, что не хочет завершать карьеру

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Шарапова проиграла французской теннисистке Полин Пармантье в первом круге Уимблдона. При счете 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу Пармантье 32-летняя россиянка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

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«У меня был тендинит сухожилия в левом предплечье, во втором сете это дало о себе знать. Очень редко я завершаю матч в его середине, но это означает то, что было действительно больно. Это довольно тяжелая травма, но я не хочу уходить из спорта, у каждого из нас есть работа», — заявила Шарапова.

«Я все еще горжусь тем, что я здесь. Никогда не выбирала легкий путь, всегда работала и была сосредоточенной. Такие моменты трудны, но мне нравится то, что я делаю», — заключила она.