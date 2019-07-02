Кики Бертенс победила Менди Минеллу в первом круге Уимблдона
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла во второй круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла во второй круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Бертенс, получившая четвертый номер посева, во вторник чуть более чем за час обыграла Менди Минеллу из Люксембурга — 6:3, 6:2.
Следующей соперницей Бертенс станет американка Тэйлор Таунсенд.