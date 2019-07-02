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2 июля, источник: Спорт РИА Новости

Кики Бертенс победила Менди Минеллу в первом круге Уимблдона

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла во второй круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.

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Источник: РИА "Новости"

Бертенс, получившая четвертый номер посева, во вторник чуть более чем за час обыграла Менди Минеллу из Люксембурга — 6:3, 6:2.

Следующей соперницей Бертенс станет американка Тэйлор Таунсенд.

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