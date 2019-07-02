Шарапова призналась, что всегда мечтала создать семью
ЛОНДОН, 2 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что всегда мечтала создать семью, но пока не задумывается о том, чтобы завести ребенка.
ЛОНДОН, 2 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что всегда мечтала создать семью, но пока не задумывается о том, чтобы завести ребенка.
Россиянка во вторник не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона. Шарапова в первом раунде играла против француженки Полин Пармантье. При счете 6:4, 6:7 (4:7), 0:5 россиянка снялась с матча
«Я мечтала иметь семью еще тогда, когда была очень молодой, потому что я всегда была близка к матери и родителям. Я бы очень хотела иметь такую же связь с моим возможным будущим ребенком. Сейчас я не вижу себя с ребенком… я думаю, это для меня в будущем», — сказала спортсменка на послематчевой
На матче с Пармантье присутствовали бойфренд Шараповой британский
Теннисистка рассказала, что расстроена тем, что ей пришлось сняться с матча.
«Сотни семей с детьми, возможно, заплатили большие деньги, чтобы прийти и посмотреть матч со мной. И то, что я снялась… Я бы не хотела поставить