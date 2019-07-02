Шарапова призналась, что всегда мечтала создать семью

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Россиянка во вторник не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона. Шарапова в первом раунде играла против француженки Полин Пармантье. При счете 6:4, 6:7 (4:7), 0:5 россиянка снялась с матча из-за резкой боли в сухожилии левого предплечья.

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«Я мечтала иметь семью еще тогда, когда была очень молодой, потому что я всегда была близка к матери и родителям. Я бы очень хотела иметь такую же связь с моим возможным будущим ребенком. Сейчас я не вижу себя с ребенком… я думаю, это для меня в будущем», — сказала спортсменка на послематчевой пресс-конференции.

На матче с Пармантье присутствовали бойфренд Шараповой британский миллионер-предприниматель Александр Гилкс, его родители, близкие родственники и несколько друзей. Они наблюдали за игрой из гостевой ложи.

Теннисистка рассказала, что расстроена тем, что ей пришлось сняться с матча.