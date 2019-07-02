Фоньини победил Тьяфо в первом раунде Уимблдона
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Итальянец Фабио Фоньини вышел во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Итальянец Фабио Фоньини вышел во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Фоньини (12-й сеяный) в первом раунде победил американца Франсиса Тьяфо со счетом 5:7, 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.
Следующим соперником итальянца будет венгр Мартон Фучович.
В других матчах первого раунда зафиксированы следующие результаты:
Люка Пуй (27) — Ришар Гаске (оба — Франция) — 6:1, 6:4. 7:6 (7:4);.
Джон Изнер (США, 9) — Каспер Руд (Норвегия) — 6:3, 6:4, 7:6 (11:9);.
Диего Шварцман (Аргентина) — Мэттью Эбден (Австралия) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:2;.
Ласло Дьере (Сербия. 31) — Гуидо Андреоцци (Аргентина) — 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:3), 6:3.