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2 июля, источник: Спорт РИА Новости

Фоньини победил Тьяфо в первом раунде Уимблдона

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Итальянец Фабио Фоньини вышел во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

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Источник: Reuters

Фоньини (12-й сеяный) в первом раунде победил американца Франсиса Тьяфо со счетом 5:7, 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.

Следующим соперником итальянца будет венгр Мартон Фучович.

В других матчах первого раунда зафиксированы следующие результаты:

Люка Пуй (27) — Ришар Гаске (оба — Франция) — 6:1, 6:4. 7:6 (7:4);.

Джон Изнер (США, 9) — Каспер Руд (Норвегия) — 6:3, 6:4, 7:6 (11:9);.

Диего Шварцман (Аргентина) — Мэттью Эбден (Австралия) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:2;.

Ласло Дьере (Сербия. 31) — Гуидо Андреоцци (Аргентина) — 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:3), 6:3.

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