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2 июля, источник: Спорт РИА Новости

Энди Маррей сыграет с Сереной Уильямс в миксте на Уимблдоне

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Британский теннисист Энди Маррей сыграет в паре с американкой Сереной Уильямс в миксте на Уимблдонском турнире, сообщает Би-би-си.

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Источник: Reuters

Ожидается, что первый матч британо-американский дуэт проведет в четверг.

Маррей и Уильямс ранее возглавляли мужской и женский мировые рейтинги ATP и WTA соответственно. Британец дважды выигрывал Уимблдон в одиночном разряде, Уильямс семь раз становилась победительницей турнира.

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