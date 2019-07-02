Энди Маррей сыграет с Сереной Уильямс в миксте на Уимблдоне
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Британский теннисист Энди Маррей сыграет в паре с американкой Сереной Уильямс в миксте на Уимблдонском турнире, сообщает
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Британский теннисист Энди Маррей сыграет в паре с американкой Сереной Уильямс в миксте на Уимблдонском турнире, сообщает
Ожидается, что первый матч
Маррей и Уильямс ранее возглавляли мужской и женский мировые рейтинги ATP и WTA соответственно. Британец дважды выигрывал Уимблдон в одиночном разряде, Уильямс семь раз становилась победительницей турнира.