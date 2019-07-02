Энди Маррей сыграет с Сереной Уильямс в миксте на Уимблдоне

Ожидается, что первый матч британо-американский дуэт проведет в четверг.

Маррей и Уильямс ранее возглавляли мужской и женский мировые рейтинги ATP и WTA соответственно. Британец дважды выигрывал Уимблдон в одиночном разряде, Уильямс семь раз становилась победительницей турнира.