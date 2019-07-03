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00:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Риске пробилась во второй раунд Уимблдона

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американка Элисон Риске пробилась во второй круг Уимблдонского турнира, проходящего в пригороде Лондона.

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Источник: AP 2019

Риске в первом круге победила хорватку Донну Векич (22-я сеяная) со счетом 3:6, 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут.

Следующей соперницей американки будет сербка Ивана Йорович.

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