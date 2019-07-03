Риске пробилась во второй раунд Уимблдона

Риске пробилась во второй раунд Уимблдона

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американка Элисон Риске пробилась во второй круг Уимблдонского турнира, проходящего в пригороде Лондона.