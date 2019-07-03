Риске пробилась во второй раунд Уимблдона
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американка Элисон Риске пробилась во второй круг Уимблдонского турнира, проходящего в пригороде Лондона.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американка Элисон Риске пробилась во второй круг Уимблдонского турнира, проходящего в пригороде Лондона.
Риске в первом круге победила хорватку Донну Векич (22-я сеяная) со счетом 3:6, 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут.
Следующей соперницей американки будет сербка Ивана Йорович.