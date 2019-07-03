Текущие события
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
4.07
Клифтонвилл
Барри Таун
Все события
Фоторепортажи
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
1515 самых ярких спортивных журналисток мира
14:25 (мск), источник: ТАСС

Мария Шарапова намерена выступить на US Open

ТАСС, 3 июля. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября. Слова Шараповой приводит телеканал Eurosport.

Наверх
Источник: AP 2019

Во вторник в матче первого круга Уимблдона против француженки Полин Пармантье 32-летняя россиянка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы при счете 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу соперницы.

«Я почувствовала боль в середине второго сета, это помешало мне физически и эмоционально, — сказала Шарапова. — Если бы это был другой турнир, я бы сразу прекратила, но на Уимблдоне я старалась сделать все возможное. Сейчас мне необходимо пройти МРТ. После восстановления я надеюсь сыграть на турнирах в Цинциннати, Торонто и на Открытом чемпионате США».

Шарапова сейчас занимает 80-е место в мировом рейтинге. Она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США, Австралии и Уимблдон.

 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
«Ростов» обыграл ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии
«Спартак» разгромил венгерскую команду в товарищеском матче
«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста за €126 миллиона
СМИ: полузащитник «Барселоны» ведет переговоры с «ПСЖ»
Адвокат Кокорина: С ногой у Александра все плохо
Юрий Семин рассказал, как сохранил молодость в 72 года
Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь