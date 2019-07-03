Мария Шарапова намерена выступить на US Open

Во вторник в матче первого круга Уимблдона против француженки Полин Пармантье 32-летняя россиянка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы при счете 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу соперницы.
«Я почувствовала боль в середине второго сета, это помешало мне физически и эмоционально, — сказала Шарапова. — Если бы это был другой турнир, я бы сразу прекратила, но на Уимблдоне я старалась сделать все возможное. Сейчас мне необходимо пройти МРТ. После восстановления я надеюсь сыграть на турнирах в Цинциннати, Торонто и на Открытом чемпионате США».
Шарапова сейчас занимает 80-е место в мировом рейтинге. Она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США, Австралии и Уимблдон.