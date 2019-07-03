Мария Шарапова намерена выступить на US Open

«Я почувствовала боль в середине второго сета, это помешало мне физически и эмоционально, — сказала Шарапова. — Если бы это был другой турнир, я бы сразу прекратила, но на Уимблдоне я старалась сделать все возможное. Сейчас мне необходимо пройти МРТ. После восстановления я надеюсь сыграть на турнирах в Цинциннати, Торонто и на Открытом чемпионате США».