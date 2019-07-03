Российская теннисистка Гаспарян снялась с матча второго круга Уимблдона из-за травмы
ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла доиграть матч второго круга Уимблдона против восьмой сеяной украинки Элины Свитолины
ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла доиграть матч второго круга Уимблдона против восьмой сеяной украинки Элины Свитолины
Гаспарян выиграла первый сет со счетом 7:5, во втором уступала 5:6, после чего снялась с матча. До этого теннисистки встречались между собой один раз — победу одержала россиянка. В третьем круге 24-летняя Свитолина встретится с 31-й сеяной гречанкой Марией Саккари, которая в среду обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:4, 6:1.
В первом круге Гаспарян победила немку
Свитолина на турнирах серии Большого шлема дважды играла в четвертьфинале — на Открытом чемпионате Австралии (2018, 2019) и Открытом чемпионате Франции (2015, 2017). В рейтинге WTA спортсменка занимает восьмое место, на ее счету 13 титулов на турнирах WTA.
133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Ангелик Кербер.