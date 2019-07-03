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15:28 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Гаспарян снялась с матча второго круга Уимблдона из-за травмы

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла доиграть матч второго круга Уимблдона против восьмой сеяной украинки Элины Свитолины из-за травмы. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

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Источник: РИА "Новости"

Гаспарян выиграла первый сет со счетом 7:5, во втором уступала 5:6, после чего снялась с матча. До этого теннисистки встречались между собой один раз — победу одержала россиянка. В третьем круге 24-летняя Свитолина встретится с 31-й сеяной гречанкой Марией Саккари, которая в среду обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:4, 6:1.

В первом круге Гаспарян победила немку Анну-Лену Фридзам со счетом 6:4, 6:4. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии (2016). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 62-е место, на ее счету две победы на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолина на турнирах серии Большого шлема дважды играла в четвертьфинале — на Открытом чемпионате Австралии (2018, 2019) и Открытом чемпионате Франции (2015, 2017). В рейтинге WTA спортсменка занимает восьмое место, на ее счету 13 титулов на турнирах WTA.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Ангелик Кербер.

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