Российская теннисистка Гаспарян снялась с матча второго круга Уимблдона из-за травмы

Источник: РИА "Новости"

Гаспарян выиграла первый сет со счетом 7:5, во втором уступала 5:6, после чего снялась с матча. До этого теннисистки встречались между собой один раз — победу одержала россиянка. В третьем круге 24-летняя Свитолина встретится с 31-й сеяной гречанкой Марией Саккари, которая в среду обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:4, 6:1.

В первом круге Гаспарян победила немку Анну-Лену Фридзам со счетом 6:4, 6:4. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии (2016). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 62-е место, на ее счету две победы на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолина на турнирах серии Большого шлема дважды играла в четвертьфинале — на Открытом чемпионате Австралии (2018, 2019) и Открытом чемпионате Франции (2015, 2017). В рейтинге WTA спортсменка занимает восьмое место, на ее счету 13 титулов на турнирах WTA.