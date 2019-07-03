Свитолина пожелала скорейшего выздоровления Гаспарян

В среду Гаспарян не смогла продолжить матч против Свитолиной из-за травмы ноги. Первый сет россиянка выиграла со счетом 7:5, а во втором при счете 6:5 в пользу Свитолиной была вынуждена отказаться от продолжения борьбы.