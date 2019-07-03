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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Свитолина пожелала скорейшего выздоровления Гаспарян

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинская теннисистка Элина Свитолина пожелала скорейшего выздоровления россиянке Маргарите Гаспарян, которая травмировалась в матче второго раунда Уимблдона.

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Источник: РИА "Новости"

В среду Гаспарян не смогла продолжить матч против Свитолиной из-за травмы ноги. Первый сет россиянка выиграла со счетом 7:5, а во втором при счете 6:5 в пользу Свитолиной была вынуждена отказаться от продолжения борьбы.

«Был отличный матч. Жаль, что он завершился таким образом. Скорейшего выздоровления Маргарите», — написала украинка в своем микроблоге в Twitter.

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В третьем круге Свитолина сыграет с гречанкой Марией Саккари.

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