Свитолина пожелала скорейшего выздоровления Гаспарян
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинская теннисистка Элина Свитолина пожелала скорейшего выздоровления россиянке Маргарите Гаспарян, которая травмировалась в матче второго раунда Уимблдона.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинская теннисистка Элина Свитолина пожелала скорейшего выздоровления россиянке Маргарите Гаспарян, которая травмировалась в матче второго раунда Уимблдона.
В среду Гаспарян не смогла продолжить матч против Свитолиной
«Был отличный матч. Жаль, что он завершился таким образом. Скорейшего выздоровления Маргарите», — написала украинка в своем микроблоге в Twitter.
В третьем круге Свитолина сыграет с гречанкой Марией Саккари.