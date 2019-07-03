Текущие события
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
4.07
Клифтонвилл
Барри Таун
Все события
Фоторепортажи
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
1515 самых ярких спортивных журналисток мира
16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Каролина Плишкова пробилась в третий круг Уимблдона

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в третий раунд Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

Наверх
Источник: Reuters

Третья ракетка турнира во втором раунде за один час обыграла Монику Пюиг из Пуэрто-Рико со счетом 6:0, 6:4.

Следующей соперницей Плишковой будет 28-я сеяная Си Сувэй из Тайваня, победившая бельгийку Кирстен Флипкенс — 7:6 (7:3), 6:3.

 Зе Луиш - ты меня волнуешь: россиянка, укравшая спартаковца из семьи
Роналдиньо, Тайсон и еще четыре великих спортсмена, которые потеряли все
«Ростов» обыграл ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии
«Спартак» разгромил венгерскую команду в товарищеском матче
«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста за €126 миллиона
СМИ: полузащитник «Барселоны» ведет переговоры с «ПСЖ»
Адвокат Кокорина: С ногой у Александра все плохо
Юрий Семин рассказал, как сохранил молодость в 72 года
Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь