Каролина Плишкова пробилась в третий круг Уимблдона
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в третий раунд Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в третий раунд Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Третья ракетка турнира во втором раунде за один час обыграла Монику Пюиг из
Следующей соперницей Плишковой будет 28-я сеяная Си Сувэй из Тайваня, победившая бельгийку Кирстен Флипкенс — 7:6 (7:3), 6:3.