Россиянка разрыдалась на Уимблдоне. Травма помешала ей вынести украинскую звезду
Одна из главных драм года в теннисе.
Одна из главных драм года в теннисе.
3 июля прошел один из самых драматичных теннисных матчей года. Во втором круге Уимблдона-2019 встречались украинка Элина Свитолина и россиянка Маргарита Гаспарян.
24-летняя Свитолина — восьмая ракетка мира, суперстабильная теннисистка, редко вылетающая в стартовых раундах турниров Большого шлема, очевидный фаворит матча.
24-летняя Гаспарян — 62-я ракетка мира, высокая теннисистка с атакующем стилем игры, которой несколько лет назад оказаться в топе помешала серьезная травма.
Первый пик карьеры Маргариты пришелся на 2016-й год. Россиянка уверенно закрепилась в первой сотне мирового рейтинга и добралась до 1/8 финала Ролан Гаррос. Однако спустя полтора месяца она не доиграла матч первого круга Уимблдона
Повреждение оказалось серьезным — три операции и больше года без тенниса. Новых успехов Маргарита добилась только в 2018-м, когда выиграла турнир WTA в Ташкенте в одиночном разряде и St. Petersburg Ladies Trophy вместе с Екатериной Макаровой в паре.
На Уимблдоне-2019 Гаспарян в первом круге спокойно прошла немку
При счете 2:1 в свою пользу россиянка сделала первый брейк в матче. Гаспарян постоянно атаковала, мастерски разводя соперницу по разным углам корта. Свитолина предпочитала рутинную игру в защите, осталась на задней линии и просто возвращала мяч на сторону соперницы. Таким стилем игры отличается знаменитая датчанка Каролина Возняцки.
Украинке удалось сделать обратный брейк. Ей в этом помогла сама Гаспарян, которая чаще атаковала, и, как следствие, больше ошибалась.
При счете 5:5 на помощь Маргарите пришла удача. При равной борьбе на подаче россиянки мяч задел трос и опустился на сторону Элины. После этого Свитолина упустила свою подачу и весь первый сет — 7:5.
Во второй партии Гаспарян продолжала давить. Россиянка атаковала много и разнообразно, но украинка почти не ошибалась и осталась в игре. И снова партия дошла до счета 5:5.
Если в первый раз в 11-м гейме Маргарите повезло, то во второй — случилась дикая неудача. После очередного розыгрыша Гаспарян рухнула на корт, схватившись за ногу. Врача не было долгих три минуты, а первую помощь россиянке, у которой начались судороги, пытались оказать арбитр и соперница.
Доктор поколдовал над ногой Маргариты около минуты, и девушка со слезами на глазах поднялась, чтобы доиграть гейм — брать медицинский перерыв в середине нельзя.
Россиянка, еле передвигавшаяся по корту, умудрилась даже забрать пару розыгрышей. Спасали мощные удары по линии. Однако долгий обмен выстрелами Гаспарян не выдерживала — она просто не могла нормально передвигаться. Элина спокойно довела гейм до победы. Ее главный козырь — долгий розыгрыш мячей на задней линии пригодился как никогда.
В перерыве Гаспарян
«Большая битва. К сожалению, она закончилась именно так. Скорейшего выздоровления Маргарите Гаспарян», — написала Свитолина у себя в социальных сетях после завершения матча.
В 1/16 финала Элина встретится с Марией Саккари из Греции.