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17:27 (мск), источник: Sport24

Россиянка разрыдалась на Уимблдоне. Травма помешала ей вынести украинскую звезду

Одна из главных драм года в теннисе.

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Источник: РИА "Новости"

3 июля прошел один из самых драматичных теннисных матчей года. Во втором круге Уимблдона-2019 встречались украинка Элина Свитолина и россиянка Маргарита Гаспарян.

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24-летняя Свитолина — восьмая ракетка мира, суперстабильная теннисистка, редко вылетающая в стартовых раундах турниров Большого шлема, очевидный фаворит матча.

24-летняя Гаспарян — 62-я ракетка мира, высокая теннисистка с атакующем стилем игры, которой несколько лет назад оказаться в топе помешала серьезная травма.

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Первый пик карьеры Маргариты пришелся на 2016-й год. Россиянка уверенно закрепилась в первой сотне мирового рейтинга и добралась до 1/8 финала Ролан Гаррос. Однако спустя полтора месяца она не доиграла матч первого круга Уимблдона из-за травмы колена.

Повреждение оказалось серьезным — три операции и больше года без тенниса. Новых успехов Маргарита добилась только в 2018-м, когда выиграла турнир WTA в Ташкенте в одиночном разряде и St. Petersburg Ladies Trophy вместе с Екатериной Макаровой в паре.

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На Уимблдоне-2019 Гаспарян в первом круге спокойно прошла немку Анну-Лену Фридзам — 6:4, 6:4. С преимуществом начала свой матч Маргарита и против гораздо более грозной Свитолиной.

При счете 2:1 в свою пользу россиянка сделала первый брейк в матче. Гаспарян постоянно атаковала, мастерски разводя соперницу по разным углам корта. Свитолина предпочитала рутинную игру в защите, осталась на задней линии и просто возвращала мяч на сторону соперницы. Таким стилем игры отличается знаменитая датчанка Каролина Возняцки.

Украинке удалось сделать обратный брейк. Ей в этом помогла сама Гаспарян, которая чаще атаковала, и, как следствие, больше ошибалась.

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При счете 5:5 на помощь Маргарите пришла удача. При равной борьбе на подаче россиянки мяч задел трос и опустился на сторону Элины. После этого Свитолина упустила свою подачу и весь первый сет — 7:5.

Во второй партии Гаспарян продолжала давить. Россиянка атаковала много и разнообразно, но украинка почти не ошибалась и осталась в игре. И снова партия дошла до счета 5:5.

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Если в первый раз в 11-м гейме Маргарите повезло, то во второй — случилась дикая неудача. После очередного розыгрыша Гаспарян рухнула на корт, схватившись за ногу. Врача не было долгих три минуты, а первую помощь россиянке, у которой начались судороги, пытались оказать арбитр и соперница.

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Доктор поколдовал над ногой Маргариты около минуты, и девушка со слезами на глазах поднялась, чтобы доиграть гейм — брать медицинский перерыв в середине нельзя.

Россиянка, еле передвигавшаяся по корту, умудрилась даже забрать пару розыгрышей. Спасали мощные удары по линии. Однако долгий обмен выстрелами Гаспарян не выдерживала — она просто не могла нормально передвигаться. Элина спокойно довела гейм до победы. Ее главный козырь — долгий розыгрыш мячей на задней линии пригодился как никогда.

В перерыве Гаспарян почему-то не стала брать перерыв. За подачами Свитолиной при счете 6:5 она не успевала. Спустя несколько розыгрышей россиянка, с лица которой все это время не сходили слезы, поняла, что не может сделать без боли и шага и досрочно завершила борьбу. Пожалуй, это был самый драматичный момент Уимблдона-2019.

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«Большая битва. К сожалению, она закончилась именно так. Скорейшего выздоровления Маргарите Гаспарян», — написала Свитолина у себя в социальных сетях после завершения матча.

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В 1/16 финала Элина встретится с Марией Саккари из Греции.

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