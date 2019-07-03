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17:38 (мск), источник: Vesti.kz

Путинцева завершила выступление на «Уимблдоне»

Юлия Путинцева выбыла из розыгрыша женского одиночного разряда на «Уимблдоне», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: favoritnr1.com

Во втором круге первая ракетка Казахстана встречалась с Викторией Голубич из Швейцарии и проиграла со счетом 4:6, 6:7. Соперницы провели на корте один час и 40 минут.

Отметим, что казахстанская теннисистка занимает 39-е место в рейтинге WTA, тогда как Голубич — 81-е.

Напомним, на старте «Уимблдона» Путинцева победила вторую ракетку мира.

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