Путинцева завершила выступление на «Уимблдоне»
Юлия Путинцева выбыла из розыгрыша женского одиночного разряда на «Уимблдоне», передает корреспондент Vesti.kz.
Юлия Путинцева выбыла из розыгрыша женского одиночного разряда на «Уимблдоне», передает корреспондент Vesti.kz.
Во втором круге первая ракетка Казахстана встречалась с Викторией Голубич из Швейцарии и проиграла со счетом 4:6, 6:7. Соперницы провели на корте один час и 40 минут.
Отметим, что казахстанская теннисистка занимает 39-е место в рейтинге WTA, тогда как Голубич — 81-е.
Напомним, на старте «Уимблдона» Путинцева победила вторую ракетку мира.