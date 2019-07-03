Российский теннисист Медведев вышел в третий круг Уимблдона

Источник: РИА "Новости"

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 31 минуту, завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4 в пользу Медведева, являющегося 11-м сеяным турнира. Теннисисты встречались между собой впервые. В третьем круге 23-летний россиянин сыграет с 21-м сеяным бельгийцем Давидом Гоффеном, который ранее в среду одержал победу над французом Жереми Шарди со счетом 6:2, 6:4, 6:3.

Высшим достижением на турнирах серии Большого шлема Медведева является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 13-ю строчку, на его счету четыре титула ATP.

На турнирах серии Большого шлема 19-летний Попырин играл в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (2019) и во втором круге Открытого чемпионата Франции (2019), в рейтинге ATP он занимает 101-ю строчку.