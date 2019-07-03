Российский теннисист Хачанов вышел в третий круг Уимблдона

Источник: AP 2019

Встреча, длившаяся 2 часа 44 минуты, завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4 в пользу 23-летнего Хачанова. Теннисисты в третий раз встречались между собой, во всех играх победу одержал россиянин. В следующем круге посеянный под 10-м номером россиянин сыграет против 31-летнего испанца Роберто Баутисты-Агута (23), который вышел в третий круг из-за отказа бельгийца Стива Дарси в третьем сете.

В прошлом году на Уимблдоне Хачанов вышел в четвертый круг турнира, где уступил будущему победителю сербу Новаку Джоковичу. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019), где он проиграл австрийцу Доминику Тиму. Хачанов вышел в третий круг Уимблдона в третий раз подряд. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает девятую строчку, на его счету четыре титула ATP.

Баутиста-Агут дважды играл в четвертом круге Уимблдона (2015, 2017). Также он выходил в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2019). В рейтинге ATP испанец занимает 54-е место, в его активе 7 титулов ассоциации.