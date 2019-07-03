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3 июля, источник: ТАСС

Российская теннисистка Потапова не сумела выйти в третий круг Уимблдона

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от хорватки Петры Мартич в матче второго круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, длившаяся 2 часа 17 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Мартич. Эта встреча стала первой между теннисистками. В следующем круге 24-я сеяная турнира Мартич встретится с победительницей матча между американкой Даниэль Коллинз и теннисисткой из Латвии Анастасией Севастовой (12).

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28-летняя Мартич на Уимблдоне добиралась до четвертого круга (2017). На турнирах серии Большого шлема она играла в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (2019), в четвертом круге на Открытом чемпионате Австралии (2018), а также дважды играла во втором круге на Открытом чемпионате США (2009, 2012). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 24-е место, на ее счету один титул WTA.

18-летняя Потапова впервые в карьере вышла во второй круг Уимблдона. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход во второй круг на Открытом чемпионате Австралии (2019) и Открытом чемпионате Франции (2019). В рейтинге WTA она занимает 71-е место.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Ангелик Кербер.

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