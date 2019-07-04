Гауфф стала самой юной теннисисткой за 23 года, вышедшей в 3-й круг турнира Большого шлема

15-летняя Гауфф, прошедшая в основную сетку через квалификацию, победила со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Гауфф занимает 313-е место, Рыбарикова — 139-е.

Гауфф стала самой молодой спортсменкой с 1996 года, которая вышла в третий круг турнира Большого шлема (15 лет, 112 дней). В 1996 году россиянка Анна Курникова в возрасте 15 лет дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США, где проиграла немке Штеффи Граф.