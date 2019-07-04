Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:30
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
20:30
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
21:00
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:30
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Фиори
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:45
Клифтонвилл
Барри Таун
Все события
Фоторепортажи
16Елена Радионова: настоящий боец и просто красавица
17Зе Луиш и «Спартак»: первый гол и последний сбор
00:04 (мск), источник: ТАСС

Гауфф стала самой юной теннисисткой за 23 года, вышедшей в 3-й круг турнира Большого шлема

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла словачку Магдалену Рыбарикову в матче второго круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

Наверх
Источник: AFP 2019

15-летняя Гауфф, прошедшая в основную сетку через квалификацию, победила со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Гауфф занимает 313-е место, Рыбарикова — 139-е.

В матче первого круга Гауфф оказалась сильнее пятикратной победительницы Уимблдона американки Винус Уильямс. В следующем круге Гауфф встретится со словенской спортсменкой Полоной Херцог.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гауфф стала самой молодой спортсменкой с 1996 года, которая вышла в третий круг турнира Большого шлема (15 лет, 112 дней). В 1996 году россиянка Анна Курникова в возрасте 15 лет дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США, где проиграла немке Штеффи Граф.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий
Анна Курникова: где она сейчас?
 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
«Ростов» обыграл ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии
«Спартак» разгромил венгерскую команду в товарищеском матче
«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста за €126 миллионов
Защитник «Гамбурга» подпишет с «Зенитом» 4-летний контракт
Адвокат Кокорина: С ногой у Александра все плохо
Московский «Локомотив» выкупил контракт полузащитника «ПСЖ»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь