«Без мельдония тело Шараповой сдает». В США смакуют поражение россиянки

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Первый круг Уимблдона остался в прошлом, турнир продолжается, но одной из самых обсуждаемых тем в мире тенниса остаётся ранний вылет Марии Шараповой. Россиянка из-за травмы не смогла завершить матч первого круга с француженкой Полин Пармантье. В концовке второй партии Мария была в двух розыгрышах от победы, но затем случился спад, и при счёте 6:3, 6:7 (4:7), 0:5 Шарапова отказалась от продолжения борьбы.

Специалисты и болельщики отнеслись к сенсационному поражению чемпионки Уимблдона-2004 по-разному. Одни уверены, что Шараповой пора заканчивать карьеру, другие не сомневаются в её возвращении и будущих победах. Обе теннисистки получили свою порцию критики, а вдобавок ещё и обменялись взаимными уколами.

«Уходить надо достойно»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил неудачу Шараповой не только проблемами со здоровьем, но и психологическими трудностями на фоне недостатка игровой практики.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук посоветовал спортсменке задуматься о завершении карьеры.

Шарапова уже упустила момент для ухода, но из благих побуждений. Она настоящий спортсмен и боец, что достойно похвалы, но надо взвешивать, что важнее: репутация или малые шансы на успех. Ей надо задуматься, стоит ли дальше упираться. Травмы стали уже постоянным фактором. Считаю, что уходить надо достойно, пока у тебя хороший результат. Уступать второразрядным теннисисткам по разным причинам — это не дело. И психологически неприятно, и роняешь свой авторитет. Виктор Янчук заслуженный тренер России

Со стороны коллег по цеху Мария в основном получила поддержку. Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе понимает, что психологически Шараповой будет непросто вернуться, однако верит, что «рано или поздно она придёт в форму и избавится от повреждений».

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова возмутилась колонкой «Чемпионата» по поводу возможного будущего Шараповой, написав о необходимости поддерживать человека, который не опускает рук.

«Без мельдония её тело продолжает сдавать»

Источник: AFP 2019

За рубежом поражение Марии тоже получило заметный отклик. Знаменитая американская теннисистка Крис Эверт отметила, что последними неудачами Шарапова подорвала свой авторитет, и соперницы теперь выходят на корт без чувства страха. Журналист New York Times Кристофер Клэри подчеркнул изменения в игре россиянки: «Шарапова, рождённая бойцом, сейчас часто неспособна сражаться».

Журналист Аллен Макдаффи, работавший в Washington Post, напомнил о допинговом скандале с участием Марии: «Странно, что Крис Эверт и другие комментаторы ESPN объясняют игру Шараповой травмой и не вспоминают, что она больше не может употреблять мельдоний». Вторит Аллену и корреспондент WACH FOX Мэтт Доуэлл: «Сколько ещё Шарапова будет это продолжать? Начиная с дисквалификации за допинг, её тело продолжает сдавать».

Взаимное неуважение и скандальный танец

Бурное обсуждение вызвало и решение Шараповой сняться, когда сопернице оставалось выиграть один гейм. Французские болельщики обвинили россиянку в неуважении к оппонентке. Не в восторге от поведения Марии была и Пармантье: «Я бы хотела, чтобы она закончила матч. Я видела, что ей больно, и думала, что она может сняться при счёте 0:3 или 0:4. Но, если ты можешь доиграть до 0:5, то можешь и закончить матч».

Источник: AFP 2019

Впрочем, к самой Пармантье у болельщиков Шараповой тоже есть претензии. Они обвиняют француженку в том, что она умышленно била сопернице под больную руку. Досталось Полин и за победный танец, на который отреагировала даже Шарапова. «Думала вздремнуть сегодня днём. Но после того, как мне прислали это, нормально поспать не получилось», — написала Шарапова в своём «твиттере», выложив видео поступка Пармантье.

Троллит россиянка соперницу или действительно задета поведением Пармантье — пусть каждый решает сам. Так или иначе, Мария уже заявила, что в ближайшее время никуда уходить не собирается и планирует готовиться к американской серии турниров на харде. А резонанс, вызванный её сенсационным поражением, лишь показал, что Шарапова по-прежнему популярна и не оставляет равнодушным никого: ни поклонников, ни хейтеров.