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13:40 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Выход в 1/8 финала Уимблдона Азаренко оспорит с Симоной Халеп

Соперницей Виктории Азаренко (WTA: 40) в завтрашнем поединке 1/16 финала Уимблдона будет Симона Халеп (WTA: 7). Это стало известно после того, как эта румынская теннисистка обыграла в 1/32 финала соотечественницу Михаэлу Бузарнеску (WTA: 53) — 6:3, 4:6, 6:2.

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Источник: РИА "Новости"

На стадии первого раунда Халеп, напомним, оставила не у дел нашу Александру Саснович (WTA: 36) — 6:4, 7:5. Однако в том матче ее беспокоили боли в ноге, о чем сама теннисистка рассказала после игры.

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Румынское дерби сложилось для Халеп еще тяжелее, чем поединок против Саснович. Но победы она так или иначе добилась. И теперь всех нас ждет увлекательнейший матч Халеп — Азаренко, который станет украшением всего третьего раунда. Обе теннисистки в свое время возглавляли мировой рейтинг. И одно только это обстоятельство уже сулит нам отличное зрелище. Ранее Халеп и Азаренко встречались четыре раза. И пока у них в личных взаимоотношениях на корте наблюдается паритет — 2:2.

Арина Соболенко (WTA: 11) и Вера Лапко (WTA: 106), как и Александра Саснович, завершили борьбу на Уимблдонском турнире уже на стадии 1/64 финала. Они проиграли соответственно Магдалене Рыбариковой из Словакии (WTA: 139) и китаянке Ван Цян (WTA: 15).

Таким образом, Виктория Азаренко остается единственной белоруской в женском одиночном разряде. Продолжает она выступать и в парном разряде. В первом раунде Азаренко и Эшли Барти из Австралии одержали уверенную победу над другим белорусско-австралийским дуэтом Лидия Морозова / Сторм Сандерс — 6:0, 6:1. Также барьер первого раунда вчера преодолели еще две пары с белорусками в составе: Арина Соболенко / Элизе Мертенс и Александра Саснович / Леся Цуренко.

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