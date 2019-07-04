Выход в 1/8 финала Уимблдона Азаренко оспорит с Симоной Халеп

Румынское дерби сложилось для Халеп еще тяжелее, чем поединок против Саснович. Но победы она так или иначе добилась. И теперь всех нас ждет увлекательнейший матч Халеп — Азаренко, который станет украшением всего третьего раунда. Обе теннисистки в свое время возглавляли мировой рейтинг. И одно только это обстоятельство уже сулит нам отличное зрелище. Ранее Халеп и Азаренко встречались четыре раза. И пока у них в личных взаимоотношениях на корте наблюдается паритет — 2:2.



Арина Соболенко (WTA: 11) и Вера Лапко (WTA: 106), как и Александра Саснович, завершили борьбу на Уимблдонском турнире уже на стадии 1/64 финала. Они проиграли соответственно Магдалене Рыбариковой из Словакии (WTA: 139) и китаянке Ван Цян (WTA: 15).



Таким образом, Виктория Азаренко остается единственной белоруской в женском одиночном разряде. Продолжает она выступать и в парном разряде. В первом раунде Азаренко и Эшли Барти из Австралии одержали уверенную победу над другим белорусско-австралийским дуэтом Лидия Морозова / Сторм Сандерс — 6:0, 6:1. Также барьер первого раунда вчера преодолели еще две пары с белорусками в составе: Арина Соболенко / Элизе Мертенс и Александра Саснович / Леся Цуренко.