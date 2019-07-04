«В детстве в России я играл на деревянном корте»: Кукушкин — о пути в теннисе и переезде в Казахстан

В детстве Кукушкина тренировал его отец Александр. Из-за отсутствия условий в Волгограде будущему теннисисту приходилось тренироваться во многих местах, не пригодных для этого.

«Было время, когда я играл в пустом бассейне. Иногда приходилось играть на деревянных кортах работающей тюрьмы. Занимался в шесть утра перед школой, а позже и после уроков. Иногда играл вместо учебы. Тогда возможность попрактиковаться была ограниченной. Было сложно арендовать корт и найти партнеров для игры. Только с помощью моего папы Александра, который был моим тренером до 17 лет, мой уровень игры повышался», — говорит Кукушкин.

Родители будущего теннисиста, Александр и Татьяна, экономили на еде и одежде для дочери Екатерине, чтобы дать сыну возможность стать профессионалом.

«Нельзя сказать, что родители заложили дом, но мы действительно не могли позволить себе многие вещи. Наш бюджет был очень ограниченным. Я всегда верил, что смогу стать профессионалом, но без помощи моих родителей я не был бы здесь. Я никогда не спал в машине, как некоторые теннисисты, так как ее попросту не было. Путешествовал с ограниченным бюджетом, спал в комнатах с другими и экономил буквально на всем.

Мой отец всегда приносил машинку для перематывания ракеток, поэтому мне не нужно было платить за них. Он делал все, чтобы сэкономить деньги. У меня была лишь одна ракетка — большего я не мог себе позволить. Я не выбирал ракетку, просто играл, а иногда брал ее у отца.

Когда я начал выступать на турнирах ITF в России, Узбекистане или Беларуси, то получал небольшие призовые, так как проигрывал в первых раундах. Я знал, что этого недостаточно для поездки на следующий турнир. Иногда это действительно было тяжело. Каким-то образом мне удалось выиграть турнир на 500 долларов, и поехать на следующий. А в 22 года я попал в топ-100 рейтинга.

Я был одним из лучших юниоров России в каждой возрастной категории, но не получал финансовой поддержки. Я не был уверен, что стану профессионалом, но все же пытался. У меня не было спонсорской поддержки в России, а за новую ракетку в магазине я платил сам. Приходилось трудно, когда надо было решать вопросы с подготовкой, тренировкой, восстановлением.

Я пытался быть профессионалом, но я всегда был один или со своим отцом. В это время он тренировал юниоров, что было в новым опытом для него. Он многим мне помог, но у нас не было поддержки — мы вместе учились всему. Я стал профессионалом слишком поздно. Если бы это сучилось в 12−14 или 17 лет с хорошей поддержкой, то мог бы стать лучше как игрок, — считает Кукушкин.

Из-за отсутствия поддержки Кукушкин в 2008 году переехал в Казахстан, где теннисную федерацию возглавляет Булат Утемуратов, который сейчас также входит в совет директоров ITF.

«Было очень тяжело оставить моих родителей жить в России, но когда Казахстан пошел мне на встречу, мне было 20 лет и я все еще был на 150-м месте. Многие верили, что у меня есть потенциал попасть в первую сотню, но я не мог достичь этого без нужного уровня подготовки, так как был всегда один. Тогда я не мог предположить, что произойдет в будущем, но я верил в себя. Я знал, что произойдет что-то хорошее. Знал, что я хороший игрок, но не знал насколько.

Когда впервые попал в первую сотню, то у меня не было должного опыта вообще. Тогда я не был профессионалом, только знал как бить по мячу, чтобы он перелетел сетку. В подростковом возрасте нечасто посещал тренажерный зал. Именно Казахстан помог мне научиться многим вещам. Когда я переехал сюда, то купил абонемент в зал. Здесь меня научили, как быть профессионалом. Я слушал и учился. Люди говорили, что у меня есть потенциал, чтобы попасть в ТОП-100, но об этом можно лишь мечтать, пока это не произойдет.

В июле 2010 года Кукушкин победил на турнире в Санкт-Петербурге и впервые в карьере выиграл титул в ATP. Однако в сентябре и октябре 2012 года он перенес две операции на бедре.

«Я пропустил шесть месяцев и упал на 430-ю строчку рейтинга. Когда я вернулся на корт в 2013 году, то проигрывал все матчи, так как был эмоционально подавлен. Было сложно вернуться к нужной форме, но каким-то образом мне удалось выиграть три «Челленджера».

В феврале 2019 Кукушкин взлетел до 39-го места в рейтинге ATP, но пока не знает, как стать еще лучше.

«Я пытался найти ответ на это многие годы. Не знаю. Иногда я провожу действительно отличные игры, а порой проигрываю легкие матчи», — отметил теннисист.

Также Кукушкин рассказал о поддержке от своей девушки Анастасии Усовой.

«Она поддерживает меня, верит в меня. Она знает, что у меня есть большой потенциал, и благодаря ее поддержке я начинаю тоже в это верить. Я стал более уверенным и лучшим игроком, чем раньше», — сказал он.