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18:36 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Михаил Кукушкин победил 12-ю ракетку мира на «Уимблдоне»

Казахстанец Михаил Кукушкин обыграл американца Джона Изнера во втором круге «Уимблдона», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась победой Кукушкин в пяти сетах. Казахстанец выиграл первый сет, затем уступил в двух следующих партиях, однако смог переломить ход встречи — 6:4, 6:7,4:6, 6:1, 6:4. Матч длился три часа и восемь минут.

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