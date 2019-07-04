Казахстанец Михаил Кукушкин победил 12-ю ракетку мира на «Уимблдоне»

Игра завершилась победой Кукушкин в пяти сетах. Казахстанец выиграл первый сет, затем уступил в двух следующих партиях, однако смог переломить ход встречи — 6:4, 6:7,4:6, 6:1, 6:4. Матч длился три часа и восемь минут.