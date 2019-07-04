Казахстанец Михаил Кукушкин победил 12-ю ракетку мира на «Уимблдоне»
Казахстанец Михаил Кукушкин обыграл американца Джона Изнера во втором круге «Уимблдона», передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Михаил Кукушкин обыграл американца Джона Изнера во втором круге «Уимблдона», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась победой Кукушкин в пяти сетах. Казахстанец выиграл первый сет, затем уступил в двух следующих партиях, однако смог переломить ход встречи — 6:4, 6:7,4:6, 6:1, 6:4. Матч длился три часа и восемь минут.