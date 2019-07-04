Российские теннисистки впервые с 1995 года не смогли выйти в третий круг Уимблдона

Источник: AFP 2019

Встреча, длившаяся 1 час 13 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Гёргес, посеянной на турнире под 18-м номером. В следующем круге Гёргес встретится с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс (11) и словенкой Кайей Юван.

Гёргес в прошлом году добралась до полуфинала турнира, что является высшим достижением 30-летней теннисистки на турнирах серии Большого шлема. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 17-е место, на ее счету семь титулов WTA.

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22-летняя Флинк впервые принимает участие в турнире серии Большого шлема.

Ранее участие в турнире прекратили Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Маргарита Гаспарян, Мария Шарапова, Виталия Дьяченко, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина. Таким образом, впервые с 1995 года российские теннисистки не смогли выйти в третий круг Уимблдона.