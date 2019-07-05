«Я не буду второй Сереной». Как 15-летняя американка стала главной сенсацией Уимблдона
Победа над Винус Уильямс, кумиром ее детства, окончательно сделала Гауфф главной надеждой американского и мирового тенниса.
Победа над Винус Уильямс, кумиром ее детства, окончательно сделала Гауфф главной надеждой американского и мирового тенниса.
15-летняя американка Кори «Коко» Гауфф стала главной сенсацией первой недели Уимблдона. Русская служба
В первую неделю Уимблдона Гауфф получила от журналистов едва ли не больше внимания, чем Роджер Федерер и Серена Уильямс. Гауфф стала самой молодой за 20 лет теннисисткой, которой удавалось пройти на этом турнире так далеко.
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Победа над Винус Уильямс, кумиром ее детства, окончательно сделала Гауфф главной надеждой американского и мирового тенниса.
Кори Гауфф, отец юной американки, которую он назвал в свою честь, хорошо запомнил, как его семья смотрела финал Australian Open между Сереной Уильямс и Динарой Сафиной в 2009 году.
Несмотря на раннее утро, маленькая Кори, которую дома зовут Коко, была прикована к экрану. «Она — величайшая теннисистка в истории!» — воскликнул
Коко, которой тогда не исполнилось и шести лет, уверенно заявила отцу, «Я тоже хочу стать величайшей в истории».
В раннем детстве Коко перепробовала все возможные виды спорта — баскетбол, бег чирлидинг, гимнастику и футбол. Любовь к спорту ей привили родители, которые серьезно занимались спортом в университетах.
По словам Гауффа, его дочери давалось практически все, но
«Ее это покорило. И ей очень нравились юбки!» — рассказывал отец Кори в интервью ESPN.
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Ради дочери Гауфф перевез семью во Флориду. Там родители теннисистки поселились в
Кумиров юной теннисистки можно угадать без труда. «Серена, Винус, Мэдисон Киз и Слоан Стивенс», — перечисляла она их в интервью ESPN в возрасте 12 лет. Все эти теннисистки — темнокожие, как и сама Гауфф. Плакат ее любимицы, Серены, висит над ее кроватью.
«Семья Уильямс в целом дала мне понять, что это возможно», — говорил
В 10 лет Коко Гауфф попала в академию Патрика Муратоглу, тренера Серены, и прошла элитный курс Champ' Seed Foundation.
В детстве юная теннисистка несколько раз встретилась со своим идолом. Серена уже тогда обратила внимание на восходящую звезду. Встретив Гауфф на тренировке во Франции, Уильмс сказала ей: «Продолжай делать то, что делаешь».
Успехи не заставили себя ждать — с восьми лет теннисистка постоянно побеждала на небольших соревнованиях. В 12 лет Гауфф выиграла престижный Junior Orange Bowl. В разное время чемпионами этого турнира становились Штефи Граф, Моника Селеш и Дженнифер Каприти — уже на этапе взрослой карьеры эти теннисистки выиграли 34 турнира Большого шлема на двоих.
В 13 лет Коко стала самой молодой в истории финалисткой юниорского US Open, полгода спустя выиграла на юниорском же Roland Garros. Кроме того, Гауфф — самая юная девушка, возглавлявшая юниорский женский рейтинг Всемирной теннисной ассоциации (WTA).
У американки быстро накопились и другие, вполне взрослые достижения. На юниорском Уимблдоне 2018 года ей удалось подать со скоростью 193 километра в час — это третий результат в истории тенниса после сестер Уильямс.
Перед родителями Гауфф встал вопрос — как сделать так, чтобы не допустить быстрого выгорания?
Но на взрослом уровне Янг фактически ничего не добился — его наилучшим достижением осталась 38-я строчка взрослого рейтинга.
Впрочем, бывает и по-другому: белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая в 15 лет победила на том же Australian Open, что и Янг, дважды выиграла этот турнир уже во взрослом разряде.
«Моя цель — помочь Коко достичь ее мечты стать первой ракеткой мира и выигрывать турниры Большого Шлема, — говорил
Сама Коко, тогда 12-летняя, в том же интервью, хихикая, говорила журналистам, что для того чтобы достичь вершины, нужны практика, мотивация и дисциплина: «И да, слушаться родителей, конечно».
За успехами в большом теннисе к Коко пришли спонсоры. Когда Гауфф было 13 лет, с ней подписало контракт агентство Роджера Федерера Team 8. Клиентами этой фирмы пока являются всего пять человек — это значит, что компания делает на Гауфф большую ставку.
В конце прошлого года американская марка спортивной одежды New Balance выиграла у Nike войну за право одевать Коко. Кроме того, она заключила контракт с производителем ракеток Head.
В этом году рекламный контракт с Гауфф подписал производитель макаронных изделий Barilla. До этого компания была спонсором всего лишь двух спортсменов, один из них — теннисист Роджер Федерер.
Все это позволит Гауфф заработать 1 млн долларов в 2019 году — по этому показателю она войдет в число топ-10 теннисисток по заработку на контрактах.
«Компании видят в Гауфф потенциал. Они считают, что однажды она сможет заполнить ту нишу, которая образуется после того как Серена и Винус Уильмс, две главные фигуры женского тенниса в последние десятилетия, зачехлят ракетки. Спонсоров привлекает игра, личность и запоминающееся имя», — объяснял журнал Forbes.
Несмотря на внушительный заработок, по словам мамы Коко, в душе спортсменка пока еще совсем ребенок с обычными подростковыми интересами. Гауфф любит видеоигры и музыку, ее любимые исполнительницы — Бейонсе, Рианна и рэпер Дрейк.
«Если бы люди только знали, в какого ребенка она превращается, когда мы возращаемся домой. — рассказывает мама Коко. — Она с братьями играют в салки и я всегда кричу им: «Ребята, можете успокоиться?».
15-летняя американка ожидания спонсоров пока оправдывает. За нынешний Уимблдон она уже успела установить сразу несколько рекордов.
«Я думаю, это неплохо, учитывая, что это было поздним вечером, а на следующий день у меня был матч. После теста у меня было интервью, до которого лишь один учитель знал, что я занимаюсь теннисом», — рассказывала Гауфф
В первом же круге американка должна была встретиться с Винус Уильямс — кумиром своего детства. Дебютный для себя матч в основной сетке Уимблдона 15-летняя спортсменка провела на престижном первом корте.
Гауфф нередко сравнивают с Уильямс по физическим данным — необычный высокий рост, сильный удар справа, мощная подача. Коко хватило два сета, чтобы обыграть теннисистку, которой она восхищалась с детства.
Выиграв, юная американка расплакалась на корте, пока
Победа над Винус Уильямс сделала Гауфф самой юной теннисисткой с 1996 года, которая прошла во второй круг турнира Большого шлема — предыдущий рекорд принадлежал Анне Курниковой, которая продержалась четыре круга.
Гауфф уже приблизилась к этому достижению — во втором круге она без труда обошла более рейтинговую соперницу, Магдалену Рыбарикову из Словакии.
«Многие игроки не так спокойны на корте, хотя выступают уже давно. Думаю, приобретая опыт, я буду играть ещё лучше. Буду принимать больше верных решений на корте. Я провела не так много матчей в профессиональном теннисе. Но опыт выступления на юниорском уровне помогает», — сказала Гауфф журналистам после победы.
Теннисистка рассказала, что победа над Уильямс стала для нее первой, когда она заплакала после матча. Но оказалось, что растрогать ее не так уж и сложно: «Последний раз плакала, когда в финале последних “Мстителей” умер Железный человек. Каждый раз, когда думаю об этом, начинаю плакать. Мне очень он нравился».
Еще до первых серьезных побед Гауфф написала в «Инстаграме», что не хочет быть «второй Сереной Уильямс»: «Я собираюсь стать первой Кори “Коко” Гауфф».
После победы на Винус 15-летняя звезда рассказала о своем девизе: «Что случается, то случается. Мы все рано или поздно умрем».
Останавливаться на достигнутом Коко не собирается. Ее цель — выиграть Уимблдон. Чтобы сделать это, в третьем круге турнира ей придется одолеть стоящую выше по рейтингу Полону Герцог из Словении.