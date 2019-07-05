В российском теннисе антирекорд века. Девочки, что происходит?

Источник: AFP 2019

Среди 32 лучших теннисисток Уимблдона-2019 не оказалось ни одной россиянки. Турнир «Большого шлема» продолжается всего четыре дня, а российские болельщики уже лишены возможности переживать за своих в женском одиночном разряде. Кажется, такого не было очень давно, и статистика это подтверждает. Предыдущий раз все россиянки выбыли из борьбы за титул на соревнованиях «Большого шлема» до третьего круга ещё в прошлом веке.

Тогда, в 2000 году, российский женский теннис находился на грани грандиозного прорыва. Неужели неудачный для наших девушек Уимблдон-2019 станет символом окончания «золотой» эры?

Или это просто досадная случайность, и россиянки скоро вновь будут доминировать на крупнейших турнирах, наводя ужас на соперниц?

Вся палитра поражений

В основной сетке Уимблдона было сразу 11 российских теннисисток. Более широкое представительство получили только США — 19 спортсменок. Учитывая, что в число 32 сеяных попала лишь Дарья Касаткина, массового продвижения россиянок по сетке ждать не приходилось. Тем не менее, участие в турнире сразу нескольких опытных и титулованных теннисисток позволяло болельщикам надеяться, что хотя бы одна спортсменка, выступающая под флагом России, доберётся как минимум до второй недели.

Преодолеть барьер первого круга удалось четырём россиянкам, но ни Касаткиной, ни Светланы Кузнецовой, ни Анастасии Павлюченковой среди них не оказалось. Самым сенсационным и резонансным получилось поражение Марии Шараповой от 88-й ракетки мира француженки Полин Пармантье. Чемпионка Уимблдона 15-летней давности была в двух розыгрышах от победы, но в итоге отказалась от продолжения борьбы из-за травмы, уступая 0:5 в третьем сете.

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Во втором круге во всех матчах с участием россиянок фаворитками считались их соперницы. Ближе всего к тому, чтобы опровергнуть прогнозы, подобралась Маргарита Гаспарян. Москвичка здорово играла против восьмой ракетки мира украинки Элины Свитолины, но судороги, возникшие во второй партии, заставили её прекратить борьбу досрочно. Таким образом, уже после трёх игровых дней единственной надеждой России на женском Уимблдоне оставалась Варвара Флинк, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, но противопоставить что-то крепкой немке Юлии Гёргес Варе не удалось.

Серия из прошлого века

В последнее время российский женский теннис радует большими победами не так часто, как раньше. Но такого, чтобы ни одна россиянка не смогла выиграть два матча на турнире «Большого шлема», не было очень давно. Если точнее — 19 лет! На «Ролан Гаррос"-2000, состоявшемся ещё в прошлом веке, выступали девять россиянок. Во второй круг удалось выйти Елене Дементьевой и Анне Курниковой, но будущая олимпийская чемпионка снялась, а Курникова проиграла австрийке Сильвии Плишке.

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С тех пор хотя бы одна российская теннисистка была участницей третьего круга соревнований «Большого шлема» на протяжении 76 турниров. Восемь из них завершились победами наших спортсменок. Шесть раз к третьему кругу в сетке Grand Slam оставалась только одна россиянка — четырежды это случалось на Уимблдоне и дважды — на Australian Open.

Ждём нового подъёма?

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Понятно, что у каждой из 11 российских участниц Уимблдона причины поражений свои. Кому-то помешали травмы, кто-то сейчас далёк от оптимальной формы, а некоторым тягаться с топ-игроками пока просто не позволяет разница в классе. Серьёзным анализом ситуации должны заниматься специалисты, да и делать выводы на основе одного неудачного турнира преждевременно. К тому же именно Уимблдон всегда считался наименее успешным для России «шлемом».

Как бы ни было грустно, в России сейчас нет ни одной теннисистки, показывающей стабильно высокие результаты. В топ-30 рейтинга WТА входит только Дарья Касаткина, которая после неудачи на Уимблдоне опустится в конец топ-40. Не исключено, что на US Open в числе сеяных россиянок не будет вообще. Ещё пару лет назад это казалось нереальным.

Остаётся лишь надеяться, что российский женский теннис сможет пережить спад и вернуться на былые высоты уже благодаря новым героям. Таким, как Карен Хачанов и Даниил Медведев у мужчин.