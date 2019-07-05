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16:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанат сделал татуировку с лицом Бушар

Болельщик канадской теннисистки Эжени Бушар решил оригинально выразить свою любовь к 25-летней спортсменке.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Фанат опубликовал в «Твиттере» фотографию татуировки с лицом Бушар и написал: «Для меня честь всегда носить Джини на коже. В следующем месяце мы закончим. Смотрится потрясающе. Ты можешь собой гордиться, Джини».

Во время загрузки произошла ошибка.

Это признание не оставило Бушар равнодушной. «Она настоящая?» — переспросила канадка в комментариях к фотографии.

Напомним, на Уимблдоне — 2019 Бушар завершила выступления уже в первом круге, проиграв словенке Тамаре Зиданшек со счётом 3:6, 7:5, 6:8.

Эжени — финалистка Уимблдона-2014. Первый и последний трофей в WTA-туре она завоевала в Нюрнберге в 2014 году.

На текущий момент Бушар является 79-й ракеткой мира.

Запись доступна на странице Genie Fan в «Твиттере».

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