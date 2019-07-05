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17:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Каролина Плишкова пробилась в четвертый раунд Уимблдона

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Чешская теннисистка Каролина Плишкова пробилась в четвертый раунд Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах в Лондоне.

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Источник: Reuters

Плишкова, получившая от организаторов третий номер посева, в третьем круге обыграла Си Сувэй из Тайваня со счетом 6:3, 2:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут.

В следующем раунде Плишкова встретится с победительницей противостояния Аннет Контавейт (Эстония, 20-я сеяная) — Каролина Мухова (Чехия).

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