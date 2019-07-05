Каролина Плишкова пробилась в четвертый раунд Уимблдона
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Чешская теннисистка Каролина Плишкова пробилась в четвертый раунд Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах в Лондоне.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Чешская теннисистка Каролина Плишкова пробилась в четвертый раунд Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах в Лондоне.
Плишкова, получившая от организаторов третий номер посева, в третьем круге обыграла Си Сувэй из Тайваня со счетом 6:3, 2:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут.
В следующем раунде Плишкова встретится с победительницей противостояния Аннет Контавейт (Эстония, 20-я сеяная) — Каролина Мухова (Чехия).