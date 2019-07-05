Текущие события
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
21
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
40
Футбол. Еврокубки
4.07
Клифтонвилл
Барри Таун
40
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
04
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
17Зе Луиш и «Спартак»: первый гол и последний сбор
1515 самых ярких спортивных журналисток мира
5 июля, источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко проиграла Симоне Халеп в 1/16 финала одиночного разряда Уимблдона

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила румынке Симоне Халеп и не вышла в 1/8 финала одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AP 2019

Только на старте первого сета сегодняшнего поединка двух бывших первых ракеток планеты Виктория Азаренко имела преимущество и выигрывала 3:1. После этого румынка полностью завладела инициативой и, взяв 5 геймов подряд, победила 6:3.

Читайте также
Азаренко рассказала, как выиграть 21 гейм подряд

Во второй партии борьбы не получилось — Симона Халеп играла гораздо сильнее и почти без сопротивления взяла верх — 6:1. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

На старте одиночного разряда Виктория Азаренко (40-й номер мирового рейтинга) победила француженку Ализе Корне (51) — 6:4, 6:4, а затем уверенно переиграла австралийку Айлу Томлянович (49) — 6:2, 6:0.

В поединке за выход в четвертьфинал третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема» Симона Халеп (7) будет соперничать с победителем матча между словенской теннисисткой Полоной Херцог (60) и юной американкой Кори Гауфф (313).

В парном разряде Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти вышли в 1/8 финала, где сыграют со словенско-шведским тандемом Тамара Зиданшек / Ребекка Петерсон.

 Гороскоп на июль 2019 года
Юрия Шатунова срочно прооперировали в Москве
«Локомотив» и «Зенит» откроют сезон матчем за Суперкубок России
Где Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание
«Реал» отдал полузащитника в аренду
«Барселона» и «Атлетико» поссорились из-за Гризманна
СМИ: Футболист «Ромы» отказался переходить в «Динамо»
Подборка недорогих рюкзаков на все случаи жизни
Российский футболист открыл бутылку ударом мяча
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь