Виктория Азаренко проиграла Симоне Халеп в 1/16 финала одиночного разряда Уимблдона

Источник: AP 2019

Только на старте первого сета сегодняшнего поединка двух бывших первых ракеток планеты Виктория Азаренко имела преимущество и выигрывала 3:1. После этого румынка полностью завладела инициативой и, взяв 5 геймов подряд, победила 6:3.

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Во второй партии борьбы не получилось — Симона Халеп играла гораздо сильнее и почти без сопротивления взяла верх — 6:1. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

На старте одиночного разряда Виктория Азаренко (40-й номер мирового рейтинга) победила француженку Ализе Корне (51) — 6:4, 6:4, а затем уверенно переиграла австралийку Айлу Томлянович (49) — 6:2, 6:0.

В поединке за выход в четвертьфинал третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема» Симона Халеп (7) будет соперничать с победителем матча между словенской теннисисткой Полоной Херцог (60) и юной американкой Кори Гауфф (313).