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5 июля, источник: БЕЛТА

Соболенко и Мертенс прошли в 1/8 финала парного разряда Уимблдона

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс пробились в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В сегодняшнем матче 1/16 финала белорусско-бельгийский дуэт в почти трехчасовом противостоянии переиграл сербско-японский тандем Александра Крунич / Сюко Аояма — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4. В первом раунде Арина Соболенко и Элизе Мертенс обыграли российско-шведский дуэт — Нателу Дзаламидзе и Корнелию Листер — 6:3, 6:4.

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Белоруска Александра Саснович и украинка Леся Цуренко сегодня в 1/16 финала уступили чешской паре Барбора Крейчикова / Катерина Синякова. На старте белорусско-украинский дуэт победил американо-швейцарский тандем Бернарда Пера / Тимея Бачински — 6:4, 4:6, 6:1.

Также сегодня в 1/16 финала одиночного разряда экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (40-й номер мирового рейтинга) встречается с еще одним бывшим лидером мирового рейтинга румынкой Симоной Халеп (7).

Ранее в 1/32 финала парного разряда Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти победили еще один белорусско-австралийский тандем Лидия Морозова / Сторм Сандерс.

Третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится 14 июля. В этом году общий призовой фонд Уимблдона составляет 38 млн фунтов стерлингов.

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