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5 июля, источник: ТАСС

Российские теннисисты завершили борьбу на Уимблдоне

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл бельгийцу Давиду Гоффену в матче третьего круга Уимблдона, третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне. В мужской сетке турнира, как и в женской, российских теннисистов больше не осталось.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, продолжавшаяся 3 часа 30 минут, завершилась со счетом 4:6, 6:2, 3:6, 6:3, 7:5 в пользу Гоффена, который посеян на турнире под 21-м номером. Медведев имел 11-й посев. Ранее теннисисты встречались один раз — победу одержал Медведев. В четвертом круге 28-летний бельгиец встретится с испанцем Фернандо Вердаско, который обыграл итальянского теннисиста Томаса Фаббиано.

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На турнирах серии Большого шлема Гоффен доходил до четвертьфиналов Открытого чемпионата Австралии (2017) и Открытого чемпионата Франции (2016), в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 23-ю строчку, он является победителем четырех турниров АТР.

Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019). В рейтинге ATP Медведев занимает 13-ю строчку, на его счету четыре титула ATP.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.

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