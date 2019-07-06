Казахстанец Кукушкин победил в матче с обмороком зрительницы и вышел в 1/8 финала «Уимблдона»

Источник: Reuters

Матч проходил сегодня, 6 июля, и завершилась победой Кукушкин в четырех сетах — 6:3, 7:6, 4:6, 7:5. Игра длилась три часа и 18 минут.

При этом в пятом сете матч прервался на некоторое время из-за того, что на трибунах 60-летняя зрительница упала в обморок. Врачи смогли ее привезти в чувство и увезли в больницу. Теннисисты и зрители покидали корт, чтобы не мешать докторам.

В рейтинге ATP 31-летний Кукушкин занимает 58-е место, а 29-летний Штруфф идет 33-м. В личных встречах со счетом 3:1 ведет немец.

В четвертом круге «Уимблдона» соперником Кукушкина станет восьмая ракетка мира Кеи Нисикори из Японии. Матч пройдет 8 июля и начнется после 16:00 по времени Нур-Султана.