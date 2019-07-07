Провал России и скандал Серены: что творится на Уимблдоне

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Провал России

На первой неделе турниров «Большого шлема» играются три круга одиночных разрядов у мужчин и женщин, и в 2019 году, несмотря на большие ожидания, к концу семидневки в соревнованиях не осталось ни одного представителя России.

Одним из самых болезненных событий первого круга стало поражение 32-летней Марии Шараповой, лечившей на протяжении четырех с половиной месяцев хроническую травму плеча и вернувшейся в тур специально к травяному сезону.

В первом круге россиянке досталась ее почти ровесница Полин Пармантье. Француженка даже сейчас, после вынужденного простоя Шараповой, находится чуть ниже в рейтинге и никогда не располагалась выше 44-го места.

Казалось, что это идеальный соперник для успешного начала, и все шло у Шараповой хорошо. Даже проиграв свою подачу в начале матча, она переломила ход игры и взяла первый сет, после чего вела со счетом 5:2 во втором. А дальше…

Игра Марии откровенно разладилась, а соперница почувствовала уверенность, затем и вовсе поймала кураж. Пармантье взяла вторую партию на тай-брейке, а перед третьей врач долго колдовал над сухожилием россиянки на правой руке.

Не помогло — пять геймов подряд остались за француженкой, после чего Шарапова, чуть не плача, отказалась от продолжения борьбы. После полуторагодичной дисквалификации она так и не может играть стабильно и без травм… Конец карьеры близок?

Но и у остальных российских девушек дела не заладились. Почти все, включая Дарью Касаткину и Светлану Кузнецову, повылетали в первом круге, и лишь четверо пробились во второй раунд.

Впрочем, и Маргарита Гаспарян, и Анастасия Потапова, и Виктория Кудерметова, и Варвара Флинк сошли с дистанции уже на следующей стадии. Обиднее всего было Гаспарян, которая выиграла первый сет у звездной украинки Элины Свитолиной, но вынуждена была сняться из-за травмы при счете 5:6 во втором.

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Грустные мужчины

В мужском одиночном разряде россиян в основной сетке соревнований было всего трое, но речь идет о ярком молодом поколении отечественных теннисистов, от которого ждут очень многого, и которое уже потихоньку начинает оправдывать авансы.

Все трое уверенно преодолели барьер первого круга, однако дальше Андрей Рублев нарвался на американца Сэма Куэрри, только что «зачехлившего» одного из лидеров мирового рейтинга — австрийца Доминика Тима, — и был бит в трех партиях.

Десятая и 11-я ракетки турнира Карен Хачанов и Даниил Медведев пробились в третий круг и рассчитывали на попадание в 1/8 финала, хотя и получили весьма непростых соперников.

Хачанов встречался с испанцем Роберто Баутиста-Агутом и в первом сете уступил, позволив оппоненту сделать один брейк. Во второй партии борьба шла очко в очко, и дело дошло до тай-брейка, на котором против Карена было все, включая трос сетки.

Оказавшись в тяжелом положении, россиянин расклеился и в третьем сете уже не смог показать предельной концентрации, по сути, отбыв номер и прекратив выступление в Лондоне.

Вышедший на тот же корт после своего друга Медведев устроил настоящий пятесетовый триллер с бельгийцем Давидом Гоффеном.

В решающей партии борьба была настолько упорной, что решилось все при счете 5:5, когда Гоффену удался очередной брейк, после которого он подал на матч и завершил путь России на Уимблдоне-2019.

Из-за парты к рекордам

Еще неделю назад американская 15-летняя теннисистка Кори Гауфф сидела за школьной партой и писала контрольную работу, теперь же она стала самым невероятным открытием Уимблдона!

Сначала юная американка прошла квалификацию, не проиграв в трех поединках ни одного сета, а затем в первом матче основного раунда в двух партиях разбила экс-первую ракетку мира — свою соотечественницу Винус Уильямс!

Таким образом, Гауфф побила рекорд россиянки Анны Курниковой по возрасту, в котором одержала победу в основной сетке турниров «Большого шлема».

И на этом вундеркинд женского тенниса не остановилась, пройдя словачек Магдалену Рыбарикову и Полону Херцог. Теперь в 1/8 финала Гауфф ждет еще одна бывшая первая ракетка мира, седьмая сеяная здесь румынка Симона Халеп. Она только что разгромила Викторию Азаренко, отдав белоруске лишь четыре гейма. Будет интересно.

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Высокомерная Серена

А вот младшая сестра Винус, лучшая теннисистка этой эпохи Серена Уильямс свой путь на Уимблдоне продолжает. 35-летняя мать остается в туре ради того, чтобы установить рекорд по титулам на «шлемах». Ей нужно выиграть 24-й «мэйджор», и в этом году у американки есть все шансы, тем более что прошлогодняя победительница соревнований немка Анжелика Кербер уже сошла с дистанции.

Конечно, серьезные соперницы для Серены еще в Лондоне имеются, и одной из них должна стать в четвертьфинале (если обе пройдут в него) австралийка Эшли Барти.

Сенсационная чемпионка «Ролан Гаррос» после Открытого чемпионата Франции вышла на второе место в рейтинге, а спустя неделю и вовсе возглавила табель о рангах WTA и сейчас находится в прекрасной форме.

Восхождение Барти на мировой олимп стало одним из главных событий в мире тенниса в этом году. Она стала всего 27-й первой ракеткой мира за всю историю игры, а вот Серена об этом даже не знала.

«Барти — первая ракетка мира? Нет, не знала», — ответила она на вопрос журналиста на пресс-конференции перед турниром.

Многие обвинили младшую Уильямс в высокомерии, а четче всех эту позицию выразил австралийский рекордсмен по силе подачи Сэм Грот:

«Один из самых узнаваемых спортсменов на планете не может сказать, кто сейчас № 1 в его виде спорта? Это позор!».

Сама Барти говорит, что абсолютно не переживает по этому поводу, а вот американке теперь приходится отвечать на вопросы по поводу истории и комментариев того же Грота на каждой пресс-конференции.

Пожалуй, встреча лучшей теннисистки мира прямо сейчас с, возможно, лучшей теннисисткой за всю историю в четвертьфинале Уимблдона обещает стать чуть ли не главным его событием.

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Джокович в обороне

Но скандальчик с Сереной не стал единственным на этом Уимблдоне. Несладко приходится в Лондоне в этом году Новаку Джоковичу, который попал под пресс критики за поддержку Джастина Гиммельстоба и даже поругался с журналистом на послематчевой пресс-конференции.

Дело в том, что серб является одновременно главой совета игроков АТР и другом Гиммельстоба, который ранее сам был профессиональным теннисистом, а позже стал членом совета директоров АТР.

Американцу и вовсе прочили пост президента организации, однако он вынужден был уйти со своего поста после того, как получил три года условно за нападение на человека.

Сама Ассоциация теннисистов-профессионалов сейчас находится в состоянии гражданской войны тех, кто поддерживает Гиммельстоба, и тех, кому пришлась не по нраву грядущая отставка действующего президента организации Криса Кермода.

Кермод уйдет со своей должности как раз во многом из-за разногласий с представителями игроков в совете директоров АТР, хотя многие теннисисты в туре не поддерживают это решение, а Стэн Вавринка даже раскритиковал Джоковича в открытом письме.

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Ну, а в Лондоне Новаку пришлось отбиваться от нападок журналиста, и сделал он это не слишком убедительно.

«Я говорил с Джастином. Он объяснил мне, что юридический процесс еще продолжается, что с судом не покончено. Так что я знаю только его сторону истории, — ответил он на один из вопросов журналиста. — Я уже говорил, что у меня очень хорошие отношения с Джастином. Думаю, сейчас он не просто так отстранен от спорта. Ему нужно время, чтобы разобраться с этим серьезным вопросом. Игрокам не нужны такие, скажем, помехи в нашем спорте, в структуре управления. Он это понимает. Если в итоге его признают виновным, то я не буду поддерживать его возвращение в спорт».

Проблема в том, что виновным Гиммельстоб уже был признан официально, а еще в том, что на пресс-конференции после следующей победы Джокович отказался обсуждать эту тему, очевидно, не изучив вопроса.

Интересно, что еще после вынесения приговора член совета директоров АТР от игроков Вашек Поспишил заявлял об изучении его организацией юридических документов, что ставит Джоковича в неловкое положение как главного представителя игроков.