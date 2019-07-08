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16:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Серена Уильямс стала четвертьфиналисткой Уимблдона

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американка Серена Уильямс оформила выход в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.

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Источник: AP 2019

Уильямс, посеянная на турнире под 11-м номером, в матче четвертого круга переиграла испанку Карлу Суарес-Наварро (30) — 6:2, 6:2. Встреча продолжалась более часа.

Следующей соперницей 37-летней американской теннисистки будет ее соотечественница Элисон Риске, выбившая из борьбы первую ракетку мира австралийку Эшли Барти.

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