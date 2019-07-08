Серена Уильямс стала четвертьфиналисткой Уимблдона
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американка Серена Уильямс оформила выход в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американка Серена Уильямс оформила выход в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Уильямс, посеянная на турнире под 11-м номером, в матче четвертого круга переиграла испанку Карлу
Следующей соперницей 37-летней американской теннисистки будет ее соотечественница Элисон Риске, выбившая из борьбы первую ракетку мира австралийку Эшли Барти.