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8 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанец Кукушкин проиграл седьмой ракетке мира и не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин проиграл со счетом 1:3 японцу Кеи Нисикори в четвертом круге «Уимблдона», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В игре 1/8 финала Кукушкин смог взять лишь второй сет — 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

В рейтинге ATP 31-летний Кукушкин занимает 58-е место, а 29-летний Никисори идет седьмым. В личных встречах со счетом 10:0 лидирует японец, который в том числе выиграл оба матча на «Уимблдоне».

В четвертьфинале «Уимблдона» Нисикори встретится с легендарным швейцарцем Роджером Федерером, который восемь раз выигрывал этот турнир.

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