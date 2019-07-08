Казахстанец Кукушкин проиграл седьмой ракетке мира и не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин проиграл со счетом 1:3 японцу Кеи Нисикори в четвертом круге «Уимблдона», передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин проиграл со счетом 1:3 японцу Кеи Нисикори в четвертом круге «Уимблдона», передает корреспондент Vesti.kz.
В игре 1/8 финала Кукушкин смог взять лишь второй сет — 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.
В рейтинге ATP 31-летний Кукушкин занимает 58-е место, а 29-летний Никисори идет седьмым. В личных встречах со счетом 10:0 лидирует японец, который в том числе выиграл оба матча на «Уимблдоне».
В четвертьфинале «Уимблдона» Нисикори встретится с легендарным швейцарцем Роджером Федерером, который восемь раз выигрывал этот турнир.