Федерер установил рекорд по выигранным матчам на турнире Большого шлема

Федерер одержал 99-ю победу на Уимблдоне, что является лучшим результатом по выигранным матчам на одном из турниров серии Большого шлема. До этого рекордом владел американец Джимми Коннорс, выигравший 98 поединков на Открытых чемпионатах США. Также Федерер выиграл 97 матчей на Открытых чемпионатах Австралии.

Федерер является рекордсменом по количеству завоеванных титулов на турнирах Большого шлема, всего на его счету 20 побед. Федерер шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, восемь раз — Уимблдонский турнир, пять раз — Открытый чемпионат США. В 2009 году он победил на Открытом чемпионате Франции, собрав карьерный Большой шлем. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает третье место, в его активе 101 победа на турнирах ATP, а также золотая медаль Олимпийских игр 2008 года в парном разряде и серебряная награда Игр 2012 года в одиночном.