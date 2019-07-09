Надаль: В современном теннисе я значу чуть больше, чем первая ракетка мира Барти
Испанский теннисист Рафаэль Надаль пообщался с журналистами после победы над португальцем Жоау Соузой со счётом 6:2, 6:2, 6:2 в четвёртом круге Уимблдона.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль пообщался с журналистами после победы над португальцем Жоау Соузой со счётом 6:2, 6:2, 6:2 в четвёртом круге Уимблдона.
«Почему на центральном корте играл я, а не Эшли Барти? Она проиграла в трёх сетах, но разве мы можем увидеть будущее? Она первая ракетка мира, я вторая, но у меня 18 “Шлемов” (смех в зале). Организаторам нужно было принять
За выход в полуфинал Надаль поспорит с американцем Сэмом Куэрри.