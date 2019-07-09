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10:54 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко и Барти завершили выступление на Уимблдонском турнире

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти снялись с Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в 1/8 финала парного разряда Виктория Азаренко и Эшли Барти должны были встретиться с американским тандемом Бетани Маттек-Сандс / Даниэль Коллинз, но решили завершить выступление. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в борьбе за выход в четвертьфинал будут соперничать с парой из китайского Тайбэя — Чань Хао-Чин / Латиша Чан.

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Партнерша Виктории Азаренко первая ракетка планеты Эшли Барти накануне не сумела пробиться в четвертьфинал одиночного разряда, неожиданно уступив американке Элисон Риск (55-й номер мирового рейтинга). Соперницей Элисон Риск будет еще одна американка, бывший лидер рейтинга WTA Серена Уильямс (10). Румынка Симона Халеп (7), недавно возглавлявшая мировой рейтинг, в ¼ финала сыграет с китайской теннисисткой Чжан Шуай (50). Украинка Элина Свитолина (8) встретится с чешкой Каролиной Муховой (68). Еще одна чешская теннисистка Барбора Стрыцова (54) будет соперничать с британкой Йоханной Контой (18).

У мужчин первый номер рейтинга АТР серб Новак Джокович поспорит за выход в полуфинал с бельгийцем Давидом Гоффеном (23). Испанец Рафаэль Надаль (2) сыграет с американцем Сэмом Куэрри (65), соперником легендарного швейцарца Роджера Федерера (3) будет японец Кеи Нишикори (7), а испанский теннисист Роберто Баутиста Агут (22) встретится с аргентинцем Гвидо Пельей (26).

Третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится 14 июля. В этом году общий призовой фонд Уимблдона составляет 38 млн фунтов стерлингов. Победители в одиночном разряде у женщин и мужчины получат по 2,2 млн фунтов стерлингов, парных — 400 тыс. на двоих.

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