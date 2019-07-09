Участники Уимболдона оштрафованы за неспортивное поведение на рекордную сумму

Источник: AP 2019

В прошлом году штрафы за нецензурные высказывания, поломанные ракетки и другие проступки, которые включают опоздания на корт, нарушения дресс-кода, за две недели соревнований составили $68 тыс.

Самое крупное денежное взыскание — $53,3 тыс. — было наложено в этом году на австралийца Бернарда Томича за недостаточные усилия в матче против француза Жо-Вильфрида Тсонга, проигранном за 57 минут со счетом 2:6, 1:6, 4:6. Томич собирается оспорить это решение, мотивируя свою слабую игру сильным утомлением после турнира в Турции.

Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на $10 тыс. за порчу травяного покрытия на тренировочном корте. Инцидент произошел в выходные перед началом соревнований. 37-летняя Уильямс бросила ракетку на корт, повредив покрытие. На такую же сумму выписан штраф Арине Соболенко из Белоруссии «за неспортивное поведение».

Денежному взысканию в размере $5,5 тыс. подвергся российский теннисист Даниил Медведев, последним из россиян завершивший борьбу на травяных кортах мегаполиса. После проигрыша бельгийцу Давиду Гоффену в матче третьего круга он не пожал руку судье на вышке, а также бил ракеткой по травяному покрытию.