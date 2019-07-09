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18:10 (мск), источник: ТАСС

Серена Уильямс победила Риске и вышла в полуфинал Уимблдона

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла соотечественницу Элисон Риске в четвертьфинале Уимблдона и вышла в полуфинал. Третий в сезоне теннисный турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

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Источник: Reuters

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 1 минуту, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу 37-летней Уильямс. Теннисистки встретились между собой впервые. В полуфинале 11-я сеяная Уильямс сыграет с победительницей встречи между чешкой Барборой Стрыцовой и 19-й сеяной Йоханной Контой.

37-летняя Уильямс, занимающая десятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема, на данный момент в активе американки 23 победы в одиночном разряде, семь из которых одержаны на Уимблдоне. На турнирах WTA Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Также Уильямс является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), в активе теннисистки также золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.

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Выход в четвертьфинал Уимблдона является высшим достижением Риске на турнирах серии Большого шлема. В рейтинге WTA она занимает 55-ю строчку, на ее счету две победы на турнирах WTA.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.

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