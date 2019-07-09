Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда Уимблдона

Сегодня белорусско-бельгийский тандем встречался в 1/8 финала с дуэтом Чань Хао-Чин / Латиша Чан из китайского Тайбэя и выиграл в двух сетах — 7:5, 6:3.

В матче за выход в полуфинал Арина Соболенко и Элизе Мертенс сыграют с победителем встречи между румынской парой Михаэла Бузарнеску / Ирина Бегу и китайско-чешским тандемом Се Шувэй / Барбора Стрыцова.

Первыми полуфиналистками в женском одиночном разряде стали румынка Симона Халеп, обыгравшая китаянку Чжан Шуай — 7:6 (7:4), 6:1, и американка Серена Уильямс, не без труда сломившая сопротивление своей соотечественницы Элисон Риск — 6:4, 4:6, 6:3.

Позже завершатся еще два поединка четвертьфинала: Элина Свитолина (Украина) — Каролина Мухова (Чехия), Барбора Стрыцова (Чехия) — Йоханна Конта (Великобритания).

В среду, 10 июля, пройдут четвертьфинальные встречи мужского одиночного разряда: Новак Джокович (Сербия) — Давид Гоффен (Бельгия), Рафаэль Надаль (Испания) — Сэм Куэрри (США), Роджер Федерер (Швейцария) — Кеи Нисикори (Япония), Роберто Баутиста Агут (Испания) — Гвидо Пелья (Аргентина).