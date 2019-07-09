Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Сараево
Селтик
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ЦСКА Сф
ОФК Титоград
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Армавир
Краснодар-2
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Нымме Калью
Шкендия
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ХИК
ХБ Торсхавн
30
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Гзира Юнайтед
Хайдук С
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сент-Джозефс
Рейнджерс
04
Футбол. Еврокубки
21:00
Судува
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:00
Дюделанж
Валлетта
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Фероникелли
Футбол. Еврокубки
17:00
Арарат-Армения
АИК
21
Футбол. Еврокубки
16:00
Астана
ЧФР
10
Все события
Фоторепортажи
29«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
11Лучшие капитаны «Спартака». Кто они?
18:19 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда Уимблдона

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда Уимблдонского теннисного турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня белорусско-бельгийский тандем встречался в 1/8 финала с дуэтом Чань Хао-Чин / Латиша Чан из китайского Тайбэя и выиграл в двух сетах — 7:5, 6:3.

В матче за выход в полуфинал Арина Соболенко и Элизе Мертенс сыграют с победителем встречи между румынской парой Михаэла Бузарнеску / Ирина Бегу и китайско-чешским тандемом Се Шувэй / Барбора Стрыцова.

Первыми полуфиналистками в женском одиночном разряде стали румынка Симона Халеп, обыгравшая китаянку Чжан Шуай — 7:6 (7:4), 6:1, и американка Серена Уильямс, не без труда сломившая сопротивление своей соотечественницы Элисон Риск — 6:4, 4:6, 6:3.

Позже завершатся еще два поединка четвертьфинала: Элина Свитолина (Украина) — Каролина Мухова (Чехия), Барбора Стрыцова (Чехия) — Йоханна Конта (Великобритания).

В среду, 10 июля, пройдут четвертьфинальные встречи мужского одиночного разряда: Новак Джокович (Сербия) — Давид Гоффен (Бельгия), Рафаэль Надаль (Испания) — Сэм Куэрри (США), Роджер Федерер (Швейцария) — Кеи Нисикори (Япония), Роберто Баутиста Агут (Испания) — Гвидо Пелья (Аргентина).

Третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба 14 июля.

 Гороскоп на июль 2019 года
Мэрайя Кэри приняла участие в флешмобе, открыв бутылку только голосом
Илью Воробьева уволили из сборной России и СКА
Сын Зидана покидает «Реал»
«Повязка не изменит»: первые слова нового капитана «Спартака»
Украинка впервые в истории вышла в полуфинал Уимблдона
СМИ: «Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать Артема Дзюбу
Мадридский «Реал» взял в предсезонный тур украинского футболиста
Глушаков написал заявление на бывшую жену в Следственный комитет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь