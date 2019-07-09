Свитолина обыграла Мухову и вышла в полуфинал Уимблдона

Выход в полуфинал Уимблдона стал наивысшим достижением 24-летней украинки на турнирах серии Большого шлема, ранее она дважды играла в четвертьфиналах Открытого чемпионата Австралии (2018, 2019) и Открытого чемпионата Франции (2015, 2017). 22-летняя Мухова впервые принимает участие в Уимблдоне, выход в четвертьфинал стал лучшим ее результатом на турнирах серии Большого шлема.