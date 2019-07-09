Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Сараево
Селтик
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ЦСКА Сф
ОФК Титоград
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Армавир
Краснодар-2
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Нымме Калью
Шкендия
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ХИК
ХБ Торсхавн
30
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Гзира Юнайтед
Хайдук С
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сент-Джозефс
Рейнджерс
04
Футбол. Еврокубки
21:00
Судува
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:00
Дюделанж
Валлетта
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Фероникелли
Футбол. Еврокубки
17:00
Арарат-Армения
АИК
21
Футбол. Еврокубки
16:00
Астана
ЧФР
10
Все события
Фоторепортажи
29«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
11Лучшие капитаны «Спартака». Кто они?
19:41 (мск), источник: ТАСС

Свитолина обыграла Мухову и вышла в полуфинал Уимблдона

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Украинка Элина Свитолина победила чешскую теннисистку Каролину Мухову в четвертьфинале Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Свитолина победила со счетом 7:5, 6:4, встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Свитолина занимает восьмую строчку Женской теннисной ассоциации (WTA), Мухова находится на 68-м месте.

В полуфинале Свитолина встретится с румынкой Симоной Халеп (7-й номер посева).

Во время загрузки произошла ошибка.

Выход в полуфинал Уимблдона стал наивысшим достижением 24-летней украинки на турнирах серии Большого шлема, ранее она дважды играла в четвертьфиналах Открытого чемпионата Австралии (2018, 2019) и Открытого чемпионата Франции (2015, 2017). 22-летняя Мухова впервые принимает участие в Уимблдоне, выход в четвертьфинал стал лучшим ее результатом на турнирах серии Большого шлема.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.

 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Илью Воробьева уволили из сборной России и СКА
Сын Зидана покидает «Реал»
«Повязка не изменит»: первые слова нового капитана «Спартака»
СМИ: «Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать Артема Дзюбу
Мадридский «Реал» взял в предсезонный тур украинского футболиста
Глушаков написал заявление на бывшую жену в Следственный комитет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь