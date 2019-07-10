Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
Партизани
Карабах
Футбол. Еврокубки
18:55
Женесс Эш
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Пяст
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:15
Слован Бр
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Рига
Футбол. Еврокубки
23:00
Валюр
Марибор
Все события
Фоторепортажи
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
8Бразилия выиграла Кубок Америки
12:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Теннисистка разругалась с принявшимся «поучать» ее журналистом

Британская теннисистка Йоханна Конта поругалась с журналистом во время пресс-конференции после проигранного матча на Уимблдоне. Запись их разговора опубликована на сайте турнира.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Репортер указал на количество невынужденных ошибок, совершенных Контой во время четвертьфинальной игры с Барборой Стрыцовой (6:7, 1:6), и отметил, что это сильно повлияло на результат. В ответ британка заявила журналисту, что тот не должен ее «поучать».

«У вас неуважительный, поучающий тон. Я профессиональная теннисистка, и сегодня я сделала все. Больше сказать мне нечего», — подчеркнула Конта.

В полуфинале Уимблдона, который состоится 11 июля, Стрыцова сыграет против американки Серены Уильямс. В параллельном матче встретятся Элина Свитолина и Симона Халеп.

Турнир проходит с 1 по 14 июля. Призовой фонд соревнований — 38 миллионов фунтов стерлингов.

 Туктамышева высказалась о новом номере со стриптизом
Отсидевший 13 лет футболист оценил риски для Кокорина и Мамаева в колонии
Забастовка и санкции: как Неймар бежит из ПСЖ
Авериным пора уходить? Винер нашла гениальную гимнастку
Экс-игрок «Зенита» вошел в символическую сборную Кубка Америки
СМИ: Игрока «Барселоны» обязали выплатить €2 млн задолженности
Российская мотогонщица снялась с «Шелкового пути» после аварии
В США обсуждают отказ от финансирования ЧМ-2026 по футболу
Россиянин из НХЛ рассказал о жизни в американской семье
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь