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17:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Серена Уильямс пожаловалась на унижение

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала о своей реакции на конфликт с судьей во время финала открытого чемпионата США (US Open) 2018 года. Об этом она написала в эссе для Harper’s Bazaar.

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Уильямс поругалась с арбитром Карлосом Рамосом во время матча против японки Наоми Осаки. Из-за несогласия с решениями судьи, который наказал ее за подсказки от тренера, американка назвала его вором и сексистом.

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«Соперница сыграла лучше меня и выиграла первый титул “Большого шлема”. Была за нее очень рада. Я же чувствовала себя побитой и униженной спортом, который я люблю и которому посвятила всю свою жизнь», — поделилась Уильямс. Также она добавила, что эта ситуация испортила «потрясающий и исторический момент».

В настоящий момент Уильямс выступает на Уимблдоне. Она добралась до стадии полуфинала, где встретится с чешкой Барборой Стрыцовой, занимающей 54-ю строчку мирового рейтинга. Победитель турнира, который проходит с 1 по 14 июля, получит 2,2 миллиона фунтов стерлингов призовых денег.

На счету Уильямс 39 побед на турнирах «Большого шлема»: 23 — в одиночном разряде, 14 — в парном и две — в смешанном. Она занимает второе место среди женщин по количеству выигранных одиночных первенств, уступая только австралийке Маргарет Смит-Корт с 24 победами.

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