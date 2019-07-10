Серена Уильямс пожаловалась на унижение

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Уильямс поругалась с арбитром Карлосом Рамосом во время матча против японки Наоми Осаки. Из-за несогласия с решениями судьи, который наказал ее за подсказки от тренера, американка назвала его вором и сексистом.

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«Соперница сыграла лучше меня и выиграла первый титул “Большого шлема”. Была за нее очень рада. Я же чувствовала себя побитой и униженной спортом, который я люблю и которому посвятила всю свою жизнь», — поделилась Уильямс. Также она добавила, что эта ситуация испортила «потрясающий и исторический момент».

В настоящий момент Уильямс выступает на Уимблдоне. Она добралась до стадии полуфинала, где встретится с чешкой Барборой Стрыцовой, занимающей 54-ю строчку мирового рейтинга. Победитель турнира, который проходит с 1 по 14 июля, получит 2,2 миллиона фунтов стерлингов призовых денег.