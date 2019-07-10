Первая ракетка мира Джокович обыграл Гоффена и вышел в полуфинал Уимблдона

Джокович является прошлогодним победителем Уимблдона, на его счету четыре победы на турнире. Он является 15-кратным победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде, он семь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, трижды становился победителем Открытого чемпионата США и один раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Серб является рекордсменом по количеству заработанных призовых (свыше $100 млн). Также он является лидером по количеству матчей, проведенных против испанца Рафаэля Надаля (28 побед — 25 поражений) и швейцарца Роджера Федерера (25−22), на его счету 74 титула Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).