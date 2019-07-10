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17:58 (мск), источник: ТАСС

Первая ракетка мира Джокович обыграл Гоффена и вышел в полуфинал Уимблдона

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, обыграл бельгийца Давида Гоффена в четвертьфинальном матче Уимблдона и вышел в полуфинал соревнований. Третий в сезоне теннисный турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

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Источник: Reuters

Встреча, продолжавшаяся 1 час 58 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:0, 6:2 в пользу серба. В полуфинальной встрече 32-летний Джокович сыграет против победителя матча между аргентинцем Гвидо Пельей (26-й номер посева) и испанцем Роберто Баутистой-Агутом (23).

Джокович является прошлогодним победителем Уимблдона, на его счету четыре победы на турнире. Он является 15-кратным победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде, он семь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, трижды становился победителем Открытого чемпионата США и один раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Серб является рекордсменом по количеству заработанных призовых (свыше $100 млн). Также он является лидером по количеству матчей, проведенных против испанца Рафаэля Надаля (28 побед — 25 поражений) и швейцарца Роджера Федерера (25−22), на его счету 74 титула Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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28-летний Гоффен впервые дошел до четвертьфинала Уимблдона. Он играл в четвертьфиналах на Открытом чемпионате Австралии и Франции, а также в четвертом круге Открытого чемпионата США. В рейтинге ATP Гоффен занимает 23-е место, на его счету 4 титула ассоциации.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.

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