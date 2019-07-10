Маррей и Серена Уильямс не сумели пробиться в четвертьфинал Уимблдона в миксте

Источник: AFP 2019

Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу Соареша и Меличар. В четвертьфинале они сыграют с китаянкой Ян Чжаосюань и голландцем Мате Мидделкопом.

37-летний Соарес четыре раза в паре играл в четвертьфинале на Уимблдоне (2009, 2014−2016, 2018). Он побеждал на Открытых чемпионатах Австралии (2016) и США (2016), а также дважды выступал в полуфинале Открытого чемпионата Франции (2008, 2013). 25-летняя Меличар является прошлогодней победительницей Уимблдона в паре с австрийцем Александром Пейей.

На счету 32-летнего Маррея 45 титулов в одиночном разряде, из которых три — на турнирах Большого шлема, он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдоне (2013, 2016). Спортсмен пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Он является единственным теннисистом, завоевавшим две олимпийских золотых медали (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.

Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема, на данный момент в активе 37-летней американки 23 победы в одиночном разряде, семь из которых одержаны на Уимблдоне. На турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), также в активе теннисистки золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.