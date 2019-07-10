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10 июля, источник: Vesti.kz

Недовесов и Голубев сыграют на Кубке Президента в Нур-Султане

В Нур-Султане пройдет международный турнир по теннису Кубок Президента-2019 серии ATP Challenger и ITF Women’s Кубок Президента-2019, сообщает пресс-служба казахстанской федерации.

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Источник: daviscup.com

Общий призовой фонд соревнований составит 215 000 долларов США. Матчи пройдут с 15 по 21 июля.

В турнире будут участвовать более 100 теннисистов-профессионалов из более чем 25 стран мира, среди которых — спортсмены из ТОП-100 мирового рейтинга.

Из казахстанских теннисистов примут участие Андрей Голубев, Александр Недовесов, Достанбек Ташбулатов, Григорий Ломакин, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Екатерина Дмитриченко, Дарья Детковская и Жибек Куламбаева.

Напомним, Кубок Президента — один из самых престижных теннисных турниров в Казахстане для профессионалов (мужчин и женщин), который проводится в Казахстане с 1991 года.

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