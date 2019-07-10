Недовесов и Голубев сыграют на Кубке Президента в Нур-Султане
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Общий призовой фонд соревнований составит 215 000 долларов США. Матчи пройдут с 15 по 21 июля.
В турнире будут участвовать более 100
Из казахстанских теннисистов примут участие Андрей Голубев, Александр Недовесов, Достанбек Ташбулатов, Григорий Ломакин, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Екатерина Дмитриченко, Дарья Детковская и Жибек Куламбаева.
Напомним, Кубок Президента — один из самых престижных теннисных турниров в Казахстане для профессионалов (мужчин и женщин), который проводится в Казахстане с 1991 года.