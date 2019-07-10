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10 июля, источник: ТАСС

Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, одержав 100-ю победу на турнире

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил японца Кэи Нисикори в четвертьфинальном матче Уимблдона и вышел в полуфинал. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

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Источник: Reuters

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 36 минут, завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4 в пользу Федерера, который посеян на турнире под вторым номером. В полуфинале 37-летний швейцарец сыграет против победителя матча между американцем Сэмом Куэрри и испанцем Рафаэлем Надалем (3-й номер посева).

Федерер одержал 100-ю победу на Уимблдоне, что является лучшим результатом по выигранным матчам на одном из турниров серии Большого шлема. До этого рекордом владел американец Джимми Коннорс, выигравший 98 поединков на Открытых чемпионатах США. Также Федерер выиграл 97 матчей на Открытых чемпионатах Австралии.

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Федерер является рекордсменом по количеству завоеванных титулов на турнирах Большого шлема, всего на его счету 20 побед. Федерер шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, восемь раз — Уимблдонский турнир, пять раз — Открытый чемпионат США. В 2009 году он победил на Открытом чемпионате Франции, собрав карьерный Большой шлем. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает третье место, в его активе 101 победа на турнирах ATP, а также золотая медаль Олимпийских игр 2008 года в парном разряде и серебряная награда Игр 2012 года в одиночном.

Нисикори повторил прошлогодний результат на Уимблдоне. На турнирах серии Большого шлема он играл в финале на Открытом чемпионате США (2014), а также доходил до четвертьфинала на Открытых чемпионатах Австралии и Франции. В рейтинге ATP 29-летний японец занимает 7-е место, в его активе 12 титулов организации, а также бронзовая медаль Олимпийских игр (2016).

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.

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