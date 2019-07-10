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10 июля, источник: Чемпионат.com

Маррей: Происходящее в современном теннисе — настоящий позор

Экс-первая ракетка мира в одиночном разряде британец Энди Маррей после вылета из Уимблдона в миксте в паре с американкой Сереной Уильямс поделился мнением о постоянных скандалах в мужском теннисе.

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Источник: Reuters

«Конфликты в ATP? Думаю, что вся эта ситуация — настоящий позор. Мне кажется, что в нашем спорте стало слишком много скандалов. Я думаю, всё, что сейчас происходит, не должно продолжаться. Нужно больше позитивных событий, дискуссий о том, как развивать спорт и развиваться самим.

Так много разных людей и организаций борются между собой, вместо того чтобы собраться и попытаться найти решение. Хочется видеть немного больше единства. Только так можно начать двигаться вперёд. Сейчас очень много разногласий, поэтому прогресса нет. Все постоянно не соглашаются друг с другом. Это никогда не приведёт ни к чему хорошему", — передаёт слова Маррея корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

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