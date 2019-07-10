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10 июля, источник: ТАСС

Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл американца Сэма Куэрри в четвертьфинале Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

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Источник: AP 2019

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 5 минут, завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу Надаля, который посеян на турнире под третьим номером. В полуфинале 33-летний испанец сыграет против второго сеяного турнира швейцарца Роджера Федерера.

Надаль и Федерер встречались между собой 39 раз, в 24 матчах победу одерживал испанец, на Уимблдоне теннисисты встречались три раза, дважды выиграл Надаль. На турнирах серии Большого шлема спортсмены сыграли 10 встреч, счет — 10:3 в пользу Надаля. В последний раз они встретились в полуфинале Открытого чемпионата Франции 2019 года, победу одержал Надаль (6:3, 6:4, 6:2).

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Надаль является двукратным победителем Уимблдона (2008, 2010), 12-кратным победителем Открытого чемпионата Франции (2005−2008, 2010−2014, 2017−2019), трехкратным победителем Открытого чемпионата США (2010, 2013, 2017), а также победителем Открытого чемпионата Австралии (2009). Испанцу принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных матчей на грунте (81 победу) — с апреля 2005 года по май 2007 года, также он в течение 12 лет подряд Надаль ни разу не покидал топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), начиная с 2005 года. На данный момент он находится в рейтинге ATP на 2-м месте, в его активе 81 титул организации, а также золотая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде и золотая награда Олимпийских игр 2016 года в парном разряде.

31-летний Куэрри в прошлом году играл в полуфинале турнира. Он добирался до четвертьфинала Открытого чемпионата США (2017), пять раз играл в третьем круге на Открытом чемпионате Австралии (2007, 2008, 2013, 2014, 2017) и один раз играл в третьем круге на Открытом чемпионате Франции (2017). В рейтинге ATP он занимает 65-е место, в его активе 10 титулов организации.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.

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