Румынская теннисистка Халеп вышла в финал Уимблдона

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу румынской спортсменки, посеянной на турнире седьмой. Свитолина была посеяна под восьмым номером.

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Соперница румынки определится в матче между американкой Сереной Уильямс (11) и чешкой Барборой Стрыцовой.

Халеп — бывшая первая ракетка мира и победительница Открытого чемпионата Франции в 2018 году.

Ранее Халеп обыграла белоруску Александру Саснович, соотечественницу Михаэлу Бузарнеску, белоруску Викторию Азаренко, китаянку Чжан Шуай и американку Кори Гауфф, которая стала самой юной теннисисткой за 23 года, вышедшей в четвертый круг турнира Большого шлема (15 лет, 114 дней).