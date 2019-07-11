Уильямс вышла в финал Уимблдона
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась в финал Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась в финал Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Уильямс (11-я сеяная) в полуфинале победила чешку Барбору Стрыцову со счетом 6:1, 6:2. Матч продолжался 59 минут.
В финале Уимблдона американка встретится с румынкой Симоной Халеп (7).
Серена Уильямс является семикратной победительницей Уимблдона, Халеп впервые в карьере сыграет в финале данного турнира.