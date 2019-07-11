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11 июля, источник: Спорт РИА Новости

Фара и Кабаль вышли в финал парного разряда Уимблдона

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Колумбийские теннисисты Роберт Фара и Хуан Себастьян Кабаль пробились в финал Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне, в парном разряде.

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Источник: AP 2019

В полуфинале соревнований Фара и Кабаль (2-й номер посева) обыграли Равена Класена из ЮАР и новозеландца Майкла Винуса (3) со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 5 минут.

В финале третьего в сезоне турнира Большого шлема Кабаль и Фара встретятся с французами Николя Маю и Эдуаром Роже-Вассленом (11).

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