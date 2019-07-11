Фара и Кабаль вышли в финал парного разряда Уимблдона

Фара и Кабаль вышли в финал парного разряда Уимблдона

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Колумбийские теннисисты Роберт Фара и Хуан Себастьян Кабаль пробились в финал Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне, в парном разряде.